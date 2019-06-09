A101 13 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda bakın bu hafta neler var?

A101 13 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İstediğininiz tüm ürün çeşitlerini bulabileceğiniz A101 aktüel ürünler kataloğundaki çeşitler 13 Haziran Perşembe gününden itibaren raflardaki yerini almış olacak. Kaliteli ürünleri çok uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğunda neler olduğunu şimdiden merak etmeye başladı. Peki, A101 13 Haziran Perşembe aktüel ürünler listesinde neler var? Teknolojiden, çocuk oyuncaklarına, tekstilden ev eşyalarına ve gıda çeşitlerine kadar çok sayıda ürün cazip fiyatlara 13 Haziran Perşembe gününden itibaren raflarda sizleri bekliyor olacak. Teknolojik ürünlerde XBOX ONE S oyun konsolu 1.699.00 TL’den satılırken, Fantom carbon DC 10000 dik süpürge 119,00 TL, Sentar akıllı çocuk saati ise 299,00 TL’den satılıyor. Okulların kapanmasıyla çocukları unutmayan A101’de 26 Jant Bisiklet 359,95 TL, JWIN MK-1261 61 tuşlu org 99,95 TL’den satılacak. Babalar Gününe özel büyük sürprizler de A101 marketler zincirinde sizleri bekliyor olacak. Çok uygun fiyata bulabileceğiniz ev eşyaları ve gıda çeşitleri de haberimizin detaylarında…

A101 13 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.