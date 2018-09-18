A101 20 Eylül 2018 aktüel ürünler kataloğu hangi indirimler var | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirim listesi

A101 20 Eylül 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 20 Eylül 2018 Aktüel ürünler kataloğunda indirim listesinde neler var? A101'de bu hafta hangi indirimler yer alıyor? A101 20 Eylül 2018 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. İndirim takipçilerini ilgilendiren A101 20 Eylül 2018 Aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan ürünler cep telefonu, mause ve flaş bellek gibi bir çok teknolojik ürün mevcut. A101 20 Eylül 2018 Aktüel ürünler kataloğu merakla bekleniyordu. Önümüzdeki hafta Perşembe günü için katalog yayımlandı. İndirim takipçilerini kışa hazırlayan konsept ürünler dikkat çekiyor. Kataloğun ilk sayfası teknoloji ürünleri ile başlarken son sayfada kışlık ürünleri görebiliyoruz. A101 aktüel 20 Eylül 2018 indirim kataloğu yayınlandı. A101 market Perşembe günü indirim fırsatları ile yine sosyal medyayı salladı. Hem sosyal medya üzerinden hem de A101 marketin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yeni A101 aktüel 20 Eylül 2018 kataloğu içerisinde yer alan indirim fırsatları star.com.tr adresinde.

A101 marketin yeni indirim fırsatları sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. A101 20 Eylül 2018 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimler yine tüketiciler tarafından çok beğenildi. Yine A101 markette bu hafta da çok önemli kampanya ve fırsatlar yer alıyor. 20 Eylül 2018 A101 aktüel “Aldın Aldın” kampanyası yayında. Merak eden vatandaşlar çoktan kataloğu sosyal medya üzerinden takip etmeye başladı bile. Biz de bekleyenler için yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu inceledik.A101 marketin yeni indirim kataloğu tam 8 sayfadan oluşuyor ve her sayfada ayrı bir ürün dikkat çekiyor. A101 markette bu hafta hangi ürünler indirimde sorusunun yanıtını arıyorsanız haberimizin devamında bulabilirsiniz.

A101 20 Eylül 2018 aktüel ürünler kataloğu teknolojiden giyme, Gıdadan elektrikli ev aletlerine, Kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünleri ne kadar birçok üründe kampanya ile karşımıza çıkıyor. henüz cumartesi günü yayınladığı kataloğu bile devam eden ünlü Marketler Zinciri bu kataloğunda adeta damping gibi bir indirimi imza atıyor. A101 aktüel perşembe kataloğu içerisinde yer alan fırsat ürünlerini sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Kesinlikle her bütçeye ve ekonomiye uygun ürünler hazırlayan ünlü marketler zincirinin kampanyalı ürünlerini kaçırmak istemiyorsanız mutlaka siz de kampanya günü markete uğramalısınız.







A101 20 EYLÜL 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ



General Mobile GM 8 cep telefonu

A4Tech G3-200N V-TRACK kablosuz Mouse

Toshiba 16GB USB 2.0 bellek

Porland tekli porselen ürünler

MCRCUSYS kablosuz ağ genişletici

Masal anlatan yastık kuzu

Oyuncak mini itfaiye

Uzaktan kumandalı araba

Perfect kanatlı kurutmalık

Solid ütü masası

Mobetto 2 kapaklı çekmeceli dolap

Ahşap organizer çeşitleri

Arzum AR-5040 epilasyon aleti

Arzum AR-695 Peta seramik tabanlı ütü

Arzum AR-5038 Pery saç kurutma makinesi

Sunny Rossa mini elektrikli süpürge

Brillant çift mekanizmalı stor perde

Pamuklu bebek battaniyesi

Tek kişilik battaniye ve Çift kişilik battaniye

Nouvelle bay/bayan bornoz vb. bir çok ürün mevcut.

A101 AKTÜEL 20 EYLÜL 2018 İNDİRİM FIRSATLARI



Güncel A101 aktüel fırsatlarını sizler için incelemeye devam ediyoruz. Daha önce sizlere marketin önüne çıkan ürünleri ile ilgili bir içerik hazırlamıştık. Şimdi de daha önce göz atladığımız ürünlere bakıyoruz ve bu hafta A101 markete hangi ürünler gelecek sorusuna yanıt veriyoruz. 20 Eylül A101 aktüel kataloğu ile gelecek indirim fırsatları şu şekilde;



Epilasyon aleti 59,90 TL

Mini elektrikli süpürge 89,95 TL

Seramik tabanlı ütü 79,95 TL

Saç kurutma makinesi 59,95 TL

Duş seti üç fonksiyonlu 14,95 TL

Cam banyo seti 3 parça 19,95 tl

Üç katlı banyo köşe rafı 19,95 TL







20 EYLÜL 2018 A101 AKTÜEL KATALOĞU



A101 aktüel kataloğu 20 Eylül 2018 indirimlerinin başka bir sayfasında da yine kaliteli ve uygun fiyatlar sizlerle buluşuyor. Müşterilerin bütçesine ve isteklerine çok önem veren ünlü marketler zincirinin bu sayfasında yer alan indirimler şu şekilde;



Porland tekli porselen ürünler 4,50 TL

Nero tava/sahan/tepsi 24,95 TL

Ayaklı kek fanusu 29,95 TL

Benekli baharatlık Dört gözlü 7,95 TL

Lav kilitli cam saklama kabı 8,95 TL

NoFrost saklama kabı 3,95 TL

Benekli kase 3,50 TL

Pasta börek kabı 9,95 TL

Kelebek desenli cam kavanoz 5,50 TL



A101 MARKET 20 EYLÜL 2018 İNDİRİMLERİ



A101 market 20 Eylül 2018 indirim kataloğu içerisinde giyim ürünleri ve daha birçok üründe indirim sizleri bekliyor. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen yeni aktüel ürünler kataloğunun başka bir sayfasına baktığımızda karşımıza şu ürünler çıkıyor;



Muya bayan ayakkabı 29,95 TL

Muya bay ayakkabı 32,95 TL

Çok amaçlı yastık 14,95 TL

Ergonomik bel yastığı 18,95 TL

Destekli bel korsesi 16,95 TL

VarTa alkalin kalın pil 4,95 TL

Varta alkalin ince pil 4,95 TL

Çocuk panduf 14,95 TL

Masal anlatan yastık kuzu 34,95 TL

Lisanslı puzzle çeşitleri 9,95 TL

Panama kitap çeşitleri 4,95 TL

Pepee öykü kitabı 2,95 TL

Pepee aktivite kitabı 2,95 TL

Oyuncak çekiçli bultak 8,95 TL

Oyuncak mini itfaiye 8,50 TL

Uzaktan kumandalı araba 24,95 TL

Karton aşure kabı 8’li 1,95 TL





A101 20 Eylül 2018 aktüel ürünler kataloğu ile gelen fırsat ürünleri tabii ki bu kadar değil. Başta da belirttiğimiz gibi A101 market bu hafta tam 8 sayfadan oluşan bir katalog hazırladı. A101 marketin yeni fırsat ürünlerinin yer aldığı aktüel ürünler kataloğunu star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz.