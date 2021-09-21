A101 23 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

21 Eylül 2021 Salı 11:54 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 11:54

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünlerde bu hafta HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Tv 3.599 TL, Papilla Regnar Tava Seti 3'lü 79,95 TL, Çift Kişilik Battaniye 54,95 TL, Elektrikli Cezve 44,95 TL ve Dikey Kondisyon Bisikleti 799 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 23 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pilates aksesuarları ve elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, Bilgisayar aksesuarları, dekoratif eşyalar, pilates aletleri ve elektronik ürünler indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 23 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında Reeder P13 Blue Max Lite Cep Telefonu, Xiaomi Band 5 Akıllı Bileklik, Schafer Chef Mix Mega Blender Seti, Triathlon Katlanır Koşu Bandı ve 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta muhteşem büyüklükte ve kalitede televizyonlar satışa sunulacak. Bu ürünlerin başında ise Samsung 58″ (146cm) 4K Crystal UHD Tv 6699 TL fiyatıyla yer alıyor. Diğer televizyon ise Hi-Level 55″ Ultra HD Android Smart Led Tv 3599 TL, Toshiba 43″ Full HD Smart Led Tv 2999 TL fiyatla alıcı bekliyor.

Ayrıca Reeder P13 Blue Max Lite Cep Telefonu 1.499 TL, Xiaomi Band 5 Akıllı Bileklik ise 229 TL fiyatla bu hafta perşembe itibarıyla A101'de yerini alacak.

Philips Kablosuz Klavye – Mouse Seti 99,95 TL, Philips Kablolu Gaming Mouse 109 TL ve Philips Kablosuz Mouse 39,95 TL, GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL olarak satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya kategorisinde ise; SEG No-Frost Buzdolabı 520 Litre 3499 TL, SEG Turbo Fırın 68 Litre 1399 TL ve son olarak SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi 1599 TL fiyatla satılacak.

A101'de bu hafta spor ekipmanları geniş yer kaplıyor. Pilates aksesuarlarından yürüyüş bandına kadar birçok ürünün yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Altıs Dikey Kondisyon Bisikleti 799 TL, Katlanır Koşu Bandı 2.499 TL, Triathlon 55" Trombolin 699 TL, Yoga / Pilates Matı 79,95 TL, Pilates Çemberi 36 cm 44,95 TL, Pilates Topu 20 cm 13,95 TL, Pilates Topu 65 cm 54,95 TL, Spor Eldiveni 22,95 TL, Atlama İpi 9,95 TL, Sayaçlı Atlama İpi 14,95 TL, Direnç Lastiği 27,95 TL, Tüm Vücut Esneme Bandı 29,95 TL, Bel İnceltici Disk 49,95 TL, Kürek Çekme Aleti 37,95 TL ve El / Ayak Bilek Ağırlık Seti 39,95 TL olarak A101'de satılacak.

A101 23 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğundaki Elektrikli EV Aletleri grubunda ise; SCHAFER markası ile 2 yıl garantili 1500 watt, 2 kademeli hız ayarlı, 4 bıçaklı paslanmaz çelik blender, ısıya dayanıklı paslanmaz çelik ayak, 3 adet rendeye sahip olan Schafer Chef Mix Mega Blender Seti 299 TL. 6 Dilim Tost yapma kapasiteli, 5 kademeli ısı ayarlı, yanmaz ve yapışmaz döküm pişirici plaklara sahip olan Schafer Tostkeyfi Tost Makinesi 299 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

A101 kataloğundaki kişisel bakım kapsamındaki ürünler de; KİWİ Yumurta Pişirici 69,95 TL. Elektrikli Cezve 4,95 TL, Kiwi el Mikseri 79,95 TL, Arzum AR5040 Violet Epilasyon Aleti 129,95 TL, Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı 49,95 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 59,95 TL, Sonic Yüz Temizleme Cihazı 27,95 TL'den raflarda yerini alacak.

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