A101 25 Ekim aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi A101 25 Ekim aktüel ürünler indirim kataloğu yayında! 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi araştırılıyor. A101 bu hafta indirime doymuyor. 25 Ekim A101 kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Peki A101 aktüel 25 Ekim 2018 indirim kataloğunda neler olacak? Her hafta Perşembe A101 aktüel indirimlerini raflara diziyor. A101 aktüel Ekim 2018 indirimli ürünleri an be an takip ediliyor. Ekim ayının son indirimini verecek olan A101 25 Ekim 2018 fırsatlarını kaçırmayın. Gelin birlikte 25 Ekim A101 aktüel ürünlerine göz atalım. A101 market broşür içerisinde çocuklar için de birbirinden güzel ürünler yer alıyor. Pedalsız, 12 ay ve üzeri çocuklar için ilk arabam 39.95 TL’den, oyuncak metal çekbırak araçlar 17.95 TL’den, oyuncak kurmalı zıplayan kurabağa 6.95 TL’den, oyuncak kurbağa kulesi 12.95 TL’den, oyuncak kesilen sebzeli manken bebek 19.95 TL’den, lisanslı sticker çeşitleri 3.95 TL’den satışa çıkarılıyor. 25 Ekim Perşembe aktüel ürünler listesi ile yine dopdolu! Her hafta Perşembe günleri indirimli teknolojik ev aletleri, televizyon, akıllı telefon, mobilya, nevresim takımı gibi herkesin kullandığı ürünlerde indirime giderek sizlere kolaylık sağlıyor. A101 aktüel 25 Ekim 2018 kataloğu ile gıda grubu indirimlerde büyük fırsat sizlerle buluşacak. İşte A101 25 Ekim 2018 indirim kampanyası haberimizde...

0 x A101 25 Ekim aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. 25 Ekim A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda ev eşyasından ofis malzemesine birçok ürün bulabilirsiniz. Peki 25 Ekim A101 kataloğunda hangi ürünler olacak? Ekim ayının son indirimini yapacak olan A101 marketler zinciri fırsatlarını iyi değerlendirin. A101 bu hafta tüketicinin ihtiyacını giderecek. A101'in kataloğuna geçmeden önce, bu hafta A101'de yerini alacak fırsatları bir inceleyelim; Arzum AR-1013 Çubuk Blender Seti 129 TLArzum AR-695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 89,95 TLArzum AR-2037 Mistost Tost Makinesi 139,95 TLArzum AR-4069 Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 129,95 TLElegance Orta Boy Çaydanlık 75 TLCem Nero Tava 19,95 TLCem Nero Sahan 19,95 TLCem Nero Sosluk 19,95 TL. A10 25 Ekim 2018 aktüel ürünlerde neler var? HI LEVEL 43 uydu alıcılı full hd led tv 1.499 TL, General Mobile GM 8 cep telefonu 1.199 TL, HI- LEVEL smart usb bellek 32 gb 27.95 TL, ATLAS marka eco v 18-2 lı çift akülü vidalama 329.95 TL olarak raflardaki yerini alacak. A101 25 EKİM ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU A101'de bu hafta yine farklı ucuzluklar görücüye çıktı. A101 25 Ekim 2018'de raflarda hangi fırsat ürünleri var sorusu soruluyor. A10 25 Ekim 2018 aktüel ürünlerde neler var? HI LEVEL 43 uydu alıcılı full hd led tv 1.499 TL, General Mobile GM 8 cep telefonu 1.199 TL, HI- LEVEL smart usb bellek 32 gb 27.95 TL, ATLAS marka eco v 18-2 lı çift akülü vidalama 329.95 TL, ecs 2200 elektrikli ağaç kesme motoru 249.95 TL, eco bt 50 benzinli ağaç kesme motoru 299.95 TL, eco t 6-115 avuç taşlama 119.95 TL, eco k 620 kırıcı delici 224.95 TL, eco tz 800 tezgah testere 249.95 TL fiyatı ile yer alıyor. Broşür içerisinde çocuklar için de birbirinden güzel ürünler yer alıyor. Pedalsız, 12 ay ve üzeri çocuklar için ilk arabam 39.95 TL’den, oyuncak metal çekbırak araçlar 17.95 TL’den, oyuncak kurmalı zıplayan kurabağa 6.95 TL’den, oyuncak kurbağa kulesi 12.95 TL’den, oyuncak kesilen sebzeli manken bebek 19.95 TL’den, lisanslı sticker çeşitleri 3.95 TL’den satışa çıkarılıyor. 25 EKİM 2018 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU A101 AKTÜEL HAFTASONU 20 EKİM “ÇOK AL AZ ÖDE KAMPANYASI” A101 market 20 Ekim 2018 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta son göz attığımız sayfa “ çok Al az öde” kampanyası oluyor. A101 marketin her hafta, hafta sonu aktüel ürünler kataloğunda yer verdiği bu sayfada ikili ve üçlü alımlarda ürünlerde indirim kampanyası sizleri bekliyor. A101 aktüel kataloğu ile indirime girecek ürünler şu şekilde; Dana etli Kayseri mantısı ikili alımda 16,90 TL Murat Bey burgu peyniri ikili alımda 16,90 TL Çerezya işlenmiş yer fıstığı ikili alımda 7,05 TL Gelenek buğday unu 2 kg ikili alımda 10,90 TL Nescafe Gold Kahve 100 gram ikili alımda 24,90 TL Eti Browni çeşitleri ikili alımda 2 TL A101 NEDİR? A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı." YORUMLAR 0

