A101 aktüel ürünler 1-8 Kasım indirim kataloğu açıklandı 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi A101 aktüel 1 Kasım 8 Kasım ürünler indirim kataloğu açıklandı. 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var? A101 aktüel bu hafta yine dopdolu. 1 Kasım A101 aktüel ürünler ve 8 Kasım A101 aktüel ürünler indirimleri merak ediliyor. Vatandaşlar A101 aktüel ürünleri sorgulamaya başladı. A101 8 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde muhteşem ürünlerle karşılaşıyoruz. A101 1 Kasım 2018 indirimleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Hem ucuz hem kaliteli alışveriş yapmak istiyorsanız A101 marketleri tam size göre fiyatlarıyla karşınızda! A101 Kasım 2018 aktüel ürünleri satışa sundu. Kasım ayının ilk indirimleriyle karşımıza çıkan A101 aktüel kataloğu raflardaki yerini şimdiden aldı. Her Perşembe özel indirimleriyle tüketicinin beğenisine sunulan A101 aktüel ürünler 1- 8 Kasım 2018 fırsatlarını gözler önüne seriyor. 1 Kasım A101 aktüel kataloğu her zaman olduğu gibi ilk sayfada harika teknoloji ürünleri ile karşımıza çıkıyor. A101 markette her hafta bir teknoloji kampanyası görmek mümkün. A101 aktüel listesi içerisinde bu haftanın teknoloji ürünleri şu şekilde; Toshiba 43 inç full HD Led TV 2199 TL Fantom elektrikli süpürge 279 TL! A101 aktüel 8 Kasım 2018 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde bizleri temel tüketim malzemeleri karşılıyor. Peros Toz Çamaşır Deterjanı çeşitleri 31,95 TL. Peros Çamaşır Suyu 7,95 TL. Fest Sıvı Sabun 8,95 TL. Peros Ultra Çamaşır Suyu 15,95 TL. Peros Arap Sabunu 5,45 TL. Peros Konsantre Yumuşatıcı çeşitleri 9,45 TL olarak yer alıyor.

paylaş

tweetle

paylaş

0

0

0

0

0

0 x A101 aktüel 1 Kasım 8 Kasım ürünler indirim kataloğu yayında! 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var? A101 Kasım 2018 aktüel ürünler indirimlerinde ev hanımlarının tüm ihtiyaçları karşılanacak. A101 bu haftaki kataloğunu tüketicinin beğenisine sundu. 1 Kasım 2018 A101 aktüel ürünler ve 8 Kasım A101 aktüel ürünler indirimlerinde ne ararsanız var. A101 marketlerinden sizde ihtiyaçlarını alın kazançlı çıkın. A101 aktüel 1 Kasım indirim fırsatları içerisinde her evin ihtiyacı herkese hitap eden ürünler bulunuyor. A101 market kaliteden ve indirimli fiyattan Asla ödün vermeden yoluna devam ederken bu hafta indirime girecek diğer ürünler şu şekilde; Çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü takımı 59,95 TL Yarım fermuarlı polar üst erkek 24,95 TL Taraftar lisanslı bornoz 39,95 TL Kabartma halı 59,95 TL Kabartma yolluk 39,95 TL olarak yer alıyor. 8 Kasim A101 katalogunun ikinci sayfasında yer alan ürünler arasında gıda ürünleri de yer alıyor. Dana Kangal Sucuk 15,95 TL. Sütaş Tereyağı 13,95 TL. Sütaş Laktozsuz Süt 1,50 TL. Reçel çeşitleri 9,95 TL. A101 de bu hafta müşterilere sunulan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Bu ürünler arasında en dikkat çekici olanları ise Cem’den. Cem Nero Granit Tencere 59,95 TL. Cem Nero Granit Tava 35 TL. İşte merak edilen A101 aktüel ürünler indirim kataloğu star.com.tr’de… A101 AKTÜEL 1 KASIM 2018 İNDİRİMLERİ 1 Kasım A101 aktüel kataloğu her zaman olduğu gibi ilk sayfada harika teknoloji ürünleri ile karşımıza çıkıyor. A101 markette her hafta bir teknoloji kampanyası görmek mümkün. A101 aktüel listesi içerisinde bu haftanın teknoloji ürünleri şu şekilde; Toshiba 43 inç full HD Led TV 2199 TL Fantom elektrikli süpürge 279 TL Hi Level Smart çift girişli usb bellek 16 GB 22,95 TL Aprilla kulak burun kılı makinesi 9,95 TL Sinbo Türk kahvesi makinesi 29,95 TL Aprilla banyo baskülü 29,95 TL Aprilla saç düzleştirici fırça 59,95 TL Sinbo narenciye sıkacağı 49,95 TL Honor 9 Lite cep telefonu 1499 TL Çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü takımı 59,95 TL Yarım fermuarlı polar üst erkek 24,95 TL Taraftar lisanslı bornoz 39,95 TL Kabartma halı 59,95 TL Kabartma yolluk 39,95 TL Desenli çatal bıçak kaşık adet 2,50 TL Çok amaçlı desenli Sepet 12,50 TL Raf altı sepet 10,95 TL Matara 2,95 TL Seramik çerezlik 1,95 TL Benekli kase 7,95 TL Kapaklı kase üçlü 14,95 TL Masa çeşitleri adet 4,95 TL Hamur leğeni 7,50 TL Ceviz kıracağı 4,95 TL Badya çeşitleri 2,95 TL Ahşap Kaşıklar 2 TL Sinbo ekmeklik 45 TL A101 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok avantajlı fiyatlarıyla tüketicinin beğenisine sunuldu. A101 aktüel 8 Kasım 2018 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde bizleri temel tüketim malzemeleri karşılıyor. Peros Toz Çamaşır Deterjanı çeşitleri 31,95 TL. Peros Çamaşır Suyu 7,95 TL. Fest Sıvı Sabun 8,95 TL. Peros Ultra Çamaşır Suyu 15,95 TL. Peros Arap Sabunu 5,45 TL. Peros Konsantre Yumuşatıcı çeşitleri 9,45 TL. Peros Yüzey Temizleyicisi 6,95 TL. 8 Kasim A101 katalogunun ikinci sayfasında yer alan ürünler arasında gıda ürünleri de yer alıyor. Dana Kangal Sucuk 15,95 TL. Sütaş Tereyağı 13,95 TL. Sütaş Laktozsuz Süt 1,50 TL. Reçel çeşitleri 9,95 TL. A101 de bu hafta müşterilere sunulan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. 10-16 Kasım 2018tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Yıldızları kataloğu ile de müşterilere onlarca kampanyalı ürün sunuluyor olacak. Dondurulmuş Dana Akçaabat Köfte 21,95 TL. Petak Küp Şeker 3,95 TL. Cif Banyo Mutfak Temizleyici 9,95 TL. Orkide 2lt Ayçiçek Yağı 29,90 TL. Lipton bardak Poşet Siyah Çay çeşitleri 19,90 TL. A101 İSMİ NEREDEN GELDİ? A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı." A101 MARKETLERİ NEDİR? A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır.Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home, Aydın Örme, Susesea,TAFF Yapı, PizzaLazza, SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır. 2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş ortaklık yapısı itibarıyla %79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir. A101'e yönelik iddiaların yalanlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi kapsamında resmi A101 Facebook sayfasında çeşitli duyurular yapılmıştır. Yapılan açıklamaların sonucunda ve dolayısıyla soruşturma sürecinin devam ettiği günlerde A101 hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. YORUMLAR 0

EN ÇOK YORUMLANANLAR Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919 En Çok Okunanlar PKK: Toprakları kaybetme tehlikemiz var 1 İğrenç görüntüler ortaya çıktı: 5 yaşındaki çocuğa taciz 2 Katar'dan Türkiye hamlesi 3 Yüksek dolar kuru Çin'in yeni silahı 4 Kılıçdaroğlu'na CHP'lilerden soğuk duş 5