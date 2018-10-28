A101 aktüel 1 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi
A101 aktüel 1 Kasım ürünler indirim kataloğunda neler var? 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Her hafta Perşembe indirime giren A101 market bu haftaki kataloğunu açıkladı. 1 Kasım A101 aktüel ürünler indirimleri dopdolu. Kasım ayının ilk indirim kataloğunu açıklayan A101 aktüel ürünler cep yakmıyor. 1 Kasım A101’de bu hafta hangi ürünler indirime girecek? Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi A101 1 Kasım indirimli ürünlerinden geçiyor. A101, 1 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği TOSHIBA 43L2863DAT 43 inç FULL HD SMART LED TV ve Honor 9 Lite akıllı cep telefonu ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Bu ürünler haricinde 1 Kasım aktüel ürünler kataloğuna eklediği indirimli yüzlerce ürünle de Kasım ayının ilk gününde itibaren müşterilerinin cebini ferahlatacak. Bu haftanın ilk indirimli ürünü olan desenli Çatal-Bıçak-Kaşık 2,50 TL'den sizlerle buluşuyor, diğer bir ürün Hamur Leğeni 10.5 L ve 7,50 TL'den, Ceviz Kıracağı 4,95 TL hemde farklı renk seçenekleri mevcut... Diğer indirime giren ürün ise Badya Çeşitleri 2,95 TL olarak satışta... Ahşap Kaşıklar 2,00 TL, Ekmeklik 45,00 TL, Maşa Çeşitleri 4,95 TL, Kapaklı Kase 3'lü 14,95 TL, Seramik Çerezlik 1,95 TL, Raf ALtı Sepet olarak devam eden indirimlerde pek çok yeni ürün dikkatlerden kaçmıyor. Mutfak ürünlerinde önemli indirimler yapan A101'de yüzler gülüyor. İşte merak edilen A101 aktüel ürünler kataloğu…
A101 aktüel 1 Kasım ürünler indirim kataloğu açıklandı. A101 bu hafta yine dopdolu. 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var? A101 kataloğu Kasım indirimleri merak ediliyor. 1 Kasım Perşembe günü A101 market sizleri muhteşem indirimleri ve cazip fırsatları ile sizleri bekliyor. A101 1 Kasım indirimleri devam ediyor... A101 Aktüel 1 Kasım kataloğunda muhteşem indirimler yer alıyor. Sizde A101 aktüel ürünler fırsatlarından yararlanın. A101 1 Kasım fırsat ürünlerinin ilki ebeveynlerin yüzünü güldürüyor. Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri 64,95 TL'den satışta...Mendive Gözlük Temizleme Mendili 40'lı 3,95 TL'den, Neutrogena Nemlendirici Sprey 200ml 19,90 TL'den, Neutrogena Vücut Losyonu 400ml 24,90 TL'den, Viking Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 1 Litre 6,45 TL olarak sizlerle... Viking Premium Mutfak Spreyi 1 Litre 7,95 TL,Viking Premium WC Temizleyici 1 Litre 7,95 TL'den, Viking Premium Banyo Spreyi 1 Litre 7,95 TL olarak raflardaki yerini aldı. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. İşte merak edilen A101 aktüel kataloğu star.com.tr’de…
A101 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU
A101 1 Kasım 2018 Kataloğu yayınlandı, henüz sadece 4 sayfası sunulmuş olsada bu ürünler bile müşterilerini heyecanlandırmayı başarıyor. Özellikle Honor 9 Lite Akıllı Cep Telefonu cep telefonu ihtiyacı olan kişilerin tercihleri arasında olacaktır. Daha detaylı şekilde inceleyeceğimiz Honor 9 Lite ürün özelliklerini haberin devamında bulabilirsiniz. Toshiba 43″ Full Smart Led TV geçen haftalarda sunulan Hi-Level marka televizyonun özelliklerine benzerlik gösteriyor. Fiyat farkı Toshiba markasından kaynaklandığını düşünüyor olsakta muhtemelen daha gelişmiş özellikleri vardır. Kataloğun en önce çıkan ürünleri olan Cep Telefonu ve Televizyonu 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren A101 Marketlerinden satın alabilirsiniz.
A101’DE 2.199 TL’YE 109 EKRAN FULL HD TOSHIBA TV!
A101 1 Kasım aktüel ürünler listesine eklediği 109 ekran Toshıba 43L2563DAT Full HD Smart TV ile televizyon sahibi olmak isteyen veya televizyonunu yenilemek isteyen müşterini uygun fiyatlı ürünü ile buluşturacak. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyata satışa sunulacak televizyon, fiyatı haricinde özellikleri ile kullanıcılarını mutlu edecek.
1 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU
1 Kasım A101 aktüel ürünlerinde neler var? Ürün yelpazesi çok geniş, onlarca farklı ürüne raflarında çok uygun fiyatlara yer veren A101 marketlerde haftanın dikkat çeken ürünleri arasında . Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri 64,95 TL'den satışta...Mendive Gözlük Temizleme Mendili 40'lı 3,95 TL'den, Neutrogena Nemlendirici Sprey 200ml 19,90 liradan sizleri bekliyor.
A101 İSMİ NEREDEN GELDİ?
A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."
A101 MARKETLERİ NEDİR?
A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır.Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home, Aydın Örme, Susesea,TAFF Yapı, PizzaLazza, SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır.
2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.
A101 Yeni Mağazacılık A.Ş ortaklık yapısı itibarıyla %79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir.
A101'e yönelik iddiaların yalanlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi kapsamında resmi A101 Facebook sayfasında çeşitli duyurular yapılmıştır. Yapılan açıklamaların sonucunda ve dolayısıyla soruşturma sürecinin devam ettiği günlerde A101 hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştır.
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