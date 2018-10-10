A101 11 Ekim 18 Ekim aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 aktüel 11 Ekim 18 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesinde bu hafta neler var? 11 Ekim A101 aktüel ürünler indirimleri ve 18 Ekim A101 aktüel ürünler indirimleri araştırılıyor. A101 Ekim 2018 indirimlerinde yok yok! 7’den 70’e merak edilen A101 aktüel ürünler indirimleri sınır tanımıyor. Her hafta Perşembe yeni ürünlerini indirime sokan A101 aktüel ürünler indirimleri bu hafta da çok konuşulacak. Tüketiciye sunulan ev araç gereçleri, mutfak araç gereçleri ve teknoloji ürünleri ile her ihtiyaca cevap veriyor. A101 11-18 ekim aktüel ürün listesi burada yer alıyor. A101 11 EKİM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLERİ merak edilen kampanya detaylarında Perşembe Günü reyonlarda neler yer alacak sorusunun ilk sayfa cevapları arasında; A101 Teknoloji Ürünü Yerli Üretim 2 yıl Sunny Garantili Axen 43″ Uydu Alıcılı Led TV;1399 Tl indirimli fiyatı ile dikkat çekiyor. Diğer bir dikkat çeken A101 Aktüel fırsatı olarak Ücretsiz teslimat ve montaj avantajı ile A++ Enerji sınıfına sahip olan SEG Scm 9100 Çamaşır Makinesi; 999 TL indirimli fiyatları ile dikkatlerinizden kaçmayacak fırsat ürünü olarak listede yer alıyor. Bu iki muhteşem Ürünü ayrıca A101 Market Kampanya avantajı olarak ayrıca Kredi kartına 6 taksit avantajı ile alabileceksiniz. HI-LEVEL kalitesi ile BU Hafta A101 İndirim reyonunda ayrıca 2 yıl garantli Micro SD Kart 16 gb;22,95 TL. HI-LEVEL Smart Çift Girişli OTG 16 gb USB Bellek;22,95 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (11 EKİM 2018)

Seg SCM 9100 Çamaşır Makinesi 999 TL. Axen 43″ Uydu Alıcılı Led TV 1399 TL. Honor 7C Cep Telefonu 1399 TL. HI-LEVEL 16GB SD Kart 22,95 TL. Regal Tezgah Seviyesi Buzdolabı 399 TL. Sinbo Elektrikli Izgara 119 TL. Sinbo Yumurta Pişirme Makinesi 29,95 TL. Sinbo Cam Dijital Baskül 29,95 TL. Toz torbalı yapısı ile dikkat çeken, Arzum Easyforce Elektrikli Süpürge 249 TL.

Voit Boks Torbası 39,95 TL. Masa Tenisi Seti 9,95 TL. Fonksiyonel Kapı Barı 29,95 TL. Olta Takımı 39,95 TL. Yağmur Çizmesi 49,95 TL. Kale Termos 44,95 TL. Oyuncak Ahşap Puzzle 4,95 TL. Oyuncak Çekbırak Lüks Araçlar 14,95 TL. Oyuncak Lisanslı Pizza Seti 10,95 TL. Oyuncak Bebek 5,95 TL. Kitap çeşitleri 3,95 TL. Oyuncak Peluş Bebek 15,95 TL. Kadife Yatak Örtüsü 69,95 TL. Pamuklu TV Battaniyesi 14,95 TL. Likralı Sandalye Kılıfı 9,95 TL. Banyo Havlusu 9,95 TL. Katlanır Yer Sofrası 29,95 TL. Katlanabilir Masa 49,95 TL. Çöp Kovası 3,50 TL. Canlı Çiçek çeşitleri 14,95 TL. Lav Alisa 12 Parça Çay Seti 24,95 TL. Kahve Yanı Su Bardağı 1,95 TL.

11 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 marketleri faaliyete girdiği günden beri vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle her hafta yayınlanan Aktüel Ürünler Kataloğu ile vatandaşlar bir çok ürünü ucuz fiyatlı olarak satın alma imkanı buluyor. Yiyecek içecekten, temizlik ürünlerinden oyuncaklara geniş ürün yelpazesine sahip A101 marketlerinde son olarak 11-18 Ekim 2018 tarihli A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı.

Seg SCM 9100 Çamaşır Makinesi 999 TL. Axen 43″ Uydu Alıcılı Led TV 1399 TL. Honor 7C Cep Telefonu 1399 TL. HI-LEVEL 16GB SD Kart 22,95 TL. Regal Tezgah Seviyesi Buzdolabı 399 TL. Sinbo Elektrikli Izgara 119 TL. Sinbo Yumurta Pişirme Makinesi 29,95 TL. Sinbo Cam Dijital Baskül 29,95 TL. Toz torbalı yapısı ile dikkat çeken, Arzum Easyforce Elektrikli Süpürge 249 TL.

Voit Boks Torbası 39,95 TL. Masa Tenisi Seti 9,95 TL. Fonksiyonel Kapı Barı 29,95 TL. Olta Takımı 39,95 TL. Yağmur Çizmesi 49,95 TL. Kale Termos 44,95 TL. Oyuncak Ahşap Puzzle 4,95 TL. Oyuncak Çekbırak Lüks Araçlar 14,95 TL. Oyuncak Lisanslı Pizza Seti 10,95 TL. Oyuncak Bebek 5,95 TL. Kitap çeşitleri 3,95 TL. Oyuncak Peluş Bebek 15,95 TL. Kadife Yatak Örtüsü 69,95 TL. Pamuklu TV Battaniyesi 14,95 TL. Likralı Sandalye Kılıfı 9,95 TL. Banyo Havlusu 9,95 TL. Katlanır Yer Sofrası 29,95 TL. Katlanabilir Masa 49,95 TL. Çöp Kovası 3,50 TL. Canlı Çiçek çeşitleri 14,95 TL. Lav Alisa 12 Parça Çay Seti 24,95 TL. Kahve Yanı Su Bardağı 1,95 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 18 EKİM 2018

A101 18 Ekim 2018 aktüel kataloğuna ait görsellerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra 18 Ekim Perşembe günü A101 reyonlarında müşterileri bekleyecek olan aktüel ürünler gün yüzüne çıkmış oldu. Peki 18 Ekim 2018 A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? A101 18 Ekim kataloğu ile müşterileri hangi indirimli ürünler bekliyor olacak? Yeni A101 kataloğu olarak karşımıza çıkan 18 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu müşterilere hangi fırsat ürünlerini sunacak? İŞTE 18 EKİM A101 kataloğu…

A101 NEDİR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."