A101 aktüel 11 Ekim ürünler kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 aktüel 11 Ekim ürünler kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var? A101 kataloğu yine merak edilenler arasında yer alıyor. Ekonomik ve kaliteli ürünleriyle 11 Ekim A101 aktüel indirimleri çok konuşulacak. En büyük marketler zincirinin başında gelen A101 market yeni indirimli ürünlerini satışa sundu. Her hafta yeni indirimleri ve kampanyalı ürünleri ile müşterilerine uygun alışveriş yapma imkanı sunan A101 aktüel kampanyaları arasında 11 Ekim A101 kataloğu ile geniş ürün yelpazesinin sizlerle paylaşıyoruz. A101 marketleri faaliyete girdiği günden beri vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle her hafta yayınlanan Aktüel Ürünler Kataloğu ile vatandaşlar bir çok ürünü ucuz fiyatlı olarak satın alma imkanı buluyor. Yiyecek içecekten, temizlik ürünlerinden oyuncaklara geniş ürün yelpazesine sahip A101 marketlerinde son olarak 11-18 Ekim 2018 tarihli A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. İşte merak edilen A101 aktüel indirimleri star.com.tr’de…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (11 EKİM 2018)

Seg SCM 9100 Çamaşır Makinesi 999 TL. Axen 43″ Uydu Alıcılı Led TV 1399 TL. Honor 7C Cep Telefonu 1399 TL. HI-LEVEL 16GB SD Kart 22,95 TL. Regal Tezgah Seviyesi Buzdolabı 399 TL. Sinbo Elektrikli Izgara 119 TL. Sinbo Yumurta Pişirme Makinesi 29,95 TL. Sinbo Cam Dijital Baskül 29,95 TL. Toz torbalı yapısı ile dikkat çeken, Arzum Easyforce Elektrikli Süpürge 249 TL.

Voit Boks Torbası 39,95 TL. Masa Tenisi Seti 9,95 TL. Fonksiyonel Kapı Barı 29,95 TL. Olta Takımı 39,95 TL. Yağmur Çizmesi 49,95 TL. Kale Termos 44,95 TL. Oyuncak Ahşap Puzzle 4,95 TL. Oyuncak Çekbırak Lüks Araçlar 14,95 TL. Oyuncak Lisanslı Pizza Seti 10,95 TL. Oyuncak Bebek 5,95 TL. Kitap çeşitleri 3,95 TL. Oyuncak Peluş Bebek 15,95 TL. Kadife Yatak Örtüsü 69,95 TL. Pamuklu TV Battaniyesi 14,95 TL. Likralı Sandalye Kılıfı 9,95 TL. Banyo Havlusu 9,95 TL. Katlanır Yer Sofrası 29,95 TL. Katlanabilir Masa 49,95 TL. Çöp Kovası 3,50 TL. Canlı Çiçek çeşitleri 14,95 TL. Lav Alisa 12 Parça Çay Seti 24,95 TL. Kahve Yanı Su Bardağı 1,95 TL.

11 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 marketleri faaliyete girdiği günden beri vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle her hafta yayınlanan Aktüel Ürünler Kataloğu ile vatandaşlar bir çok ürünü ucuz fiyatlı olarak satın alma imkanı buluyor. Yiyecek içecekten, temizlik ürünlerinden oyuncaklara geniş ürün yelpazesine sahip A101 marketlerinde son olarak 11-18 Ekim 2018 tarihli A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı.

Seg SCM 9100 Çamaşır Makinesi 999 TL. Axen 43″ Uydu Alıcılı Led TV 1399 TL. Honor 7C Cep Telefonu 1399 TL. HI-LEVEL 16GB SD Kart 22,95 TL. Regal Tezgah Seviyesi Buzdolabı 399 TL. Sinbo Elektrikli Izgara 119 TL. Sinbo Yumurta Pişirme Makinesi 29,95 TL. Sinbo Cam Dijital Baskül 29,95 TL. Toz torbalı yapısı ile dikkat çeken, Arzum Easyforce Elektrikli Süpürge 249 TL.

Voit Boks Torbası 39,95 TL. Masa Tenisi Seti 9,95 TL. Fonksiyonel Kapı Barı 29,95 TL. Olta Takımı 39,95 TL. Yağmur Çizmesi 49,95 TL. Kale Termos 44,95 TL. Oyuncak Ahşap Puzzle 4,95 TL. Oyuncak Çekbırak Lüks Araçlar 14,95 TL. Oyuncak Lisanslı Pizza Seti 10,95 TL. Oyuncak Bebek 5,95 TL. Kitap çeşitleri 3,95 TL. Oyuncak Peluş Bebek 15,95 TL. Kadife Yatak Örtüsü 69,95 TL. Pamuklu TV Battaniyesi 14,95 TL. Likralı Sandalye Kılıfı 9,95 TL. Banyo Havlusu 9,95 TL. Katlanır Yer Sofrası 29,95 TL. Katlanabilir Masa 49,95 TL. Çöp Kovası 3,50 TL. Canlı Çiçek çeşitleri 14,95 TL. Lav Alisa 12 Parça Çay Seti 24,95 TL. Kahve Yanı Su Bardağı 1,95 TL.

A101 NEDİR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."