A101 aktüel 13 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel market ürünlerde bu hafta neler var A101 aktüel ürünler 13 Aralık indirim kataloğu yayında! 2018 A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 Aralık 2018 aktüel ürünler indirimleri yine hız kesmeden devam ediyor. Peki 13 Aralık 2018 A101 aktüel ürünlerinde neler olacak? A101 kataloğu indirimli ürünleri araştırılıyor. Her Perşembe yeni ürünlerini tüketicinin beğenisine sunan A101 aktüel market şaşırtmaya devam ediyor. A101 bu haftada yepyeni ürün ve indirimli fiyatlarla kapılarını size açıyor. A101 13 Aralık 2018 kataloğunda yepyeni ürünleri sizlerin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. A101 Aktüel kataloglarında sık sık gördüğümüz TOSHIBA markalı 43″ ekran boyutu bulunan HD Smart LED TV, 13 Aralık A101 Aktüel kataloğunda da satışa çıkarıldı. Çok yoğun talep gören söz konusu ürün, her A101 aktüel kataloğunda satışa çıkarıldığında direkt olarak stoklarda tükeniyor. Bu yüzden satışa çıktığı an itibarıyla almanızda fayda var. Eğer gittiğinizde stoklar tükenmişse, Online.a101.com.tr üzerinden aynı fiyata satın alabilirsiniz. Ücretsiz kargo hizmeti sunulmaktadır. 3 yıl garantisi bulunan ürün VESTEL servis güvencesiyle satılıyor. Ücretsiz montajlanan ürün Netflix, Smart TV dolayısıyla Tarayıcı, Youtube gibi özelliklere de sahip. 3 farklı taksitle de alınabilen bu ürün 2.199 TL karşılığında alıcılarına satılıyor. Taksitli alırsanız vade farkı ekleniyor.