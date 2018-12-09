A101 aktüel 13 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel market ürünlerde bu hafta neler var

A101 aktüel ürünler 13 Aralık indirim kataloğu açıklandı. 2018 A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Perşembe günlerinin vazgeçilmezi A101 market bu hafta yine çok şaşırtacak. 13 Aralık 2018 A101 aktüel ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. A101 13 Aralık 2018 aktüel kataloğunu incelediğimizde onlarca indirimli ürünün yer aldığını görüyoruz. Bu ürünler arasında elektronikten oto aksesuarlarına, tekstilden züccaciyeye bir çok muhteşem ürün yer alıyor. Dahili uydu alıcısına sahip, 2 yıl garantili, 40″ ekran genişliğine sahip Uydu Alıcılı Smart Led TV 1399 TL. Piranha Kablosuz Bluetooth Kulaklık 39,95 TL. Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör 34,95 TL. A101lerde son zamanlarda sıkça gördüğümüz ürünler arasında yer alan ve her katalogda yer aldığında büyük ilgi gören Honor Cep Telefonu yeni A101 kataloğunda da yerini almış durumda. A101de bu hafta geçerli olacak 13 Aralık A101 aktüelürünler kataloğunda geniş yer kaplayan ürün gruplarından birisi de oto aksesuarları. Araçlarına önem veren müşterilerin çok hoşuna gidecek onlarca ürün 13 Aralık A101 indirimli ürünleri arasında yerlerini almış durumda. Piranha Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL. Piranha Led Ekranlı Park Sensörü 49,95 TL. Direksiyon Kılıfı 17,95 TL. Oto Paspas Seti 39,95 TL. Çelik Çekme Halatı 19,95 TL. İşte A101 aktüel market ürünleri en son haberler ve son dakika haberleri star.com.tr’de…

13 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA

A101 13 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yayınladığı Toshıba 43L2563DAT Full HD Smart TV, ELTON 40 inç uydu alıcılı Smart LED TV ve Honor 9 Lite akıllı cep telefonu ile yine dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Bu ürünler haricinde yine dolu dolu bir aktüel ürünler listesi hazırlayan A101, yüzler ürünü piyasa fiyatının altında satışa sunacak.

A101 aktüel 13 Aralık 2018 kataloğunda neler var? Özellikle tekstil ürünlerinin ön plana çıktığı 13 aralik 2018 a101 aktüel kataloğunun ikinci sayfasında mobilya ürünleri dikkat çekiyor. Mobetto 4 Raflı Kitaplık 55 TL. Mobetto Çalışma Masası 55 TL. Tek Kişilik Kapitone Yatak Örtüsü 29,95 TL. Silk&Blue Erkek Yün Soket Çorap 3,95 TL. Tek Kişilik Kapitoneli Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL. Sıvı Geçirmez Yastık Alezi6,95 TL. Muya Bayan Ayakkabı 29,95 TL. Çocuk Yağmur Botu 19,95 TL. Lisanslı Çocuk Ev Ayakkabısı 16,95 TL. Bay Bot 29,95 TL. A101 13 Aralık 2018 aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler arasında elektrikli ev aletleri de var. Kiwi Su Isıtıcısı 34,95 TL. Kiwi Çok Fonksiyonlu Gıda Parçalayıcısı 55 TL. Sinbo Infrared Isıtıcı 69,95 TL. El Feneri 7,95 TL. Telefon Priz Tutucu 1,50 TL. Örgü Desenli Sepet 7,50 TL. Lisanslı Oyuncak Kutusu 22,50 TL. Yeni A101 kataloğu olarak karşımıza çıkan 13 Aralık 2018 A101 kataloğunda züccaciye ürünlerine de yer verilmiş durumda. Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 32,50 TL. Kek Kalıbı çeşitleri 22,50 TL. Dekoratif Ayna9,95 TL.

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

Ahmet Yaşar AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Turgut AYDIN

Turgut AYDIN, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, İstanbul'a göç ederek iş hayatına atıldı. Örnek bir Anadolu girişimcisi enerjisiyle, önce birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. Aydın Örme, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluştur.

2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir.

2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye'de 280'e, yurt dışında 75'e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayhan AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.

1.299 TL’YE HONOR 9 LITE AKILLI CEP TELEFONU SATACAK!

A101 13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Honor 9 Lite akıllı cep telefonu yine cep telefonu sahibi olmak isteyenleri mutlu edecek. Üstün özellikleri ve uygun fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan telefon, sıfır telefon satın almak isteyenleri büyük bir dertten kurtaracak.