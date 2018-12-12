A101 aktüel 13 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var? 13 Aralık 2018 A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Peki A101 Aralık 2018 aktüel indirimlerinde neler var? Perşembe günlerinin vazgeçilmezi A101 market kataloğu şaşırtmaya devam ediyor. Gelin birlikte A101 aktüel ürünler indirimlerine göz atalım; Piranha ahtapot bagaj lastiği 9,95 TL, Piranha çelik çekme halatı 19,95 TL, Piranha direksiyon kılıfı 17,95 TL, Piranha oto cam sileceği 5,95 TL, Piranha oto paspas seti 39,95 TL, Piranha ısıtmalı oto koltuk minderi 49,95 TL, Tek kişilik kapitone yatak örtüsü 29,95 TL, Silk&Blue erkek yün soket çorap 3,95 TL, Tek kişilik kapitoneli sıvı geçirmez alez 14,95 TL, Çift kişilik kapitoneli sıvı geçirmez alez 19,95 TL, Kapitoneli sıvı geçirmez yastık alezi 6,95 TL, Sinbo Infrared ısıtıcı 69,95 TL, Kiwi KK-3204 su ısıtıcı 34,95 TL. A101 aktüel kataloğu içerisinde bu hafta satışa sunulacak olan Toshiba 43 inch full HD Led Tv’nin fiyatı sadece 2199 TL fiyatı ile sizlerle buluşacak. Taksitli fiyatı 2283 TL olan televizyonu Bonus Maximum ve World kartlara 3 taksit imkanı ile satın alabilirsiniz. İşte merak edilen A101 aktüel indirimleri son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

13 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU LİSTESİ

Piranha kablosuz bluetooth hoparlör 34,95 TL

Piranha kablosuz blueetooth kulaklık 39,95 TL

Elton 40" EL40DLK1723 uydu alıcılı Smart LED 1399,00 TL

Honor 9Lite cep telefonu 1299,00 TL

Mobetto 3 kapılı gardırop 229,00 TL

Mobetto 4 raflı kitaplık 55,00 TL

Mobetto çalışma masası 55,00 TL

Mobetto 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 165,00 TL

Piranha 1325 Full HD araç içi kayıt ve park kamerası seti 129,95 TL

Piranha 6601 LED ekranlı park sensörü 49,95 TL

Piranha 7735/7736 oto teyp 79,95 TL

Piranha 6106 FM transmitter 29,95 TL

Piranha 11248 mini kompresör 59,95 TL

Piranha oto tuning pedal kiti 3'lü 17,95 TL

Piranha ahtapot bagaj lastiği 9,95 TL

Piranha çelik çekme halatı 19,95 TL

Piranha direksiyon kılıfı 17,95 TL

Piranha oto cam sileceği 5,95 TL

Piranha oto paspas seti 39,95 TL

Piranha ısıtmalı oto koltuk minderi 49,95 TL

Tek kişilik kapitone yatak örtüsü 29,95 TL

Silk&Blue erkek yün soket çorap 3,95 TL

Tek kişilik kapitoneli sıvı geçirmez alez 14,95 TL

Çift kişilik kapitoneli sıvı geçirmez alez 19,95 TL

Kapitoneli sıvı geçirmez yastık alezi 6,95 TL

Sinbo Infrared ısıtıcı 69,95 TL

Kiwi KK-3204 su ısıtıcı 34,95 TL

13 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA

A101 13 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yayınladığı Toshıba 43L2563DAT Full HD Smart TV, ELTON 40 inç uydu alıcılı Smart LED TV ve Honor 9 Lite akıllı cep telefonu ile yine dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Bu ürünler haricinde yine dolu dolu bir aktüel ürünler listesi hazırlayan A101, yüzler ürünü piyasa fiyatının altında satışa sunacak.

A101 aktüel 13 Aralık 2018 kataloğunda neler var? Özellikle tekstil ürünlerinin ön plana çıktığı 13 aralik 2018 a101 aktüel kataloğunun ikinci sayfasında mobilya ürünleri dikkat çekiyor. Mobetto 4 Raflı Kitaplık 55 TL. Mobetto Çalışma Masası 55 TL. Tek Kişilik Kapitone Yatak Örtüsü 29,95 TL. Silk&Blue Erkek Yün Soket Çorap 3,95 TL. Tek Kişilik Kapitoneli Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL. Sıvı Geçirmez Yastık Alezi6,95 TL. Muya Bayan Ayakkabı 29,95 TL. Çocuk Yağmur Botu 19,95 TL. Lisanslı Çocuk Ev Ayakkabısı 16,95 TL. Bay Bot 29,95 TL. A101 13 Aralık 2018 aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler arasında elektrikli ev aletleri de var. Kiwi Su Isıtıcısı 34,95 TL. Kiwi Çok Fonksiyonlu Gıda Parçalayıcısı 55 TL. Sinbo Infrared Isıtıcı 69,95 TL. El Feneri 7,95 TL. Telefon Priz Tutucu 1,50 TL. Örgü Desenli Sepet 7,50 TL. Lisanslı Oyuncak Kutusu 22,50 TL. Yeni A101 kataloğu olarak karşımıza çıkan 13 Aralık 2018 A101 kataloğunda züccaciye ürünlerine de yer verilmiş durumda. Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 32,50 TL. Kek Kalıbı çeşitleri 22,50 TL. Dekoratif Ayna9,95 TL.

1.299 TL’YE HONOR 9 LITE AKILLI CEP TELEFONU SATACAK!

A101 13 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Honor 9 Lite akıllı cep telefonu yine cep telefonu sahibi olmak isteyenleri mutlu edecek. Üstün özellikleri ve uygun fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan telefon, sıfır telefon satın almak isteyenleri büyük bir dertten kurtaracak.