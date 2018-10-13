18 Ekim 25 Ekim A101 aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 aktüel 18 Ekim 25 Ekim ürünler indirim kataloğu dopdolu! 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var? A101 market ‘’ Harca Harca Bitmez’’ kampanyasıyla ürünlerini satışa sundu. Peki A101 bu hafta hangi ürünlerini indirime sokacak? A101 marketler zinciri 18 Ekim 2018 A101 aktüel ürünler her zamanki gibi büyük indirimler sunuyor. 18 Ekim 2018 A101 aktüel ve 25 Ekim 2018 A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? Uygun fiyatlı kaliteli alışverişin tek adresi A101 Ekim 2018 aktüel indirimlerinden geçiyor. Sizde A101 aktüel 18 Ekim 25 Ekim ürünler indiriminden faydalanın. A101 aktüel 18 Ekim 2018 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde ise elektronik ürünlerin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Dahili uydu alıcılı, yerli üretim, 2 yıl garantili Elton 32″ Led Televizyon 899 TL. Kavisli ekranı ile dikkat çeken, 4K görüntü kalitesi sunan, 2 yıl garantili, kredi kartı ile taksitli sahip olabileceğiniz Samsung 55″ UHD Curved TV 4799 TL. Samsung Galaxy J250 ep Telefonu 1099 TL. Vestel güvencesi altında garantili olarak sayışa sunulan Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 449 TL. Sandisk 32GB USB Bellek 39,95 TL. İşte merak edilen A101 aktüel ürünler indirim listesi…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 18 EKİM 2018

A101 aktüel 18 Ekim 2018 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde ise elektronik ürünlerin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Dahili uydu alıcılı, yerli üretim, 2 yıl garantili Elton 32″ Led Televizyon 899 TL. Kavisli ekranı ile dikkat çeken, 4K görüntü kalitesi sunan, 2 yıl garantili, kredi kartı ile taksitli sahip olabileceğiniz Samsung 55″ UHD Curved TV 4799 TL. Samsung Galaxy J250 ep Telefonu 1099 TL. Vestel güvencesi altında garantili olarak sayışa sunulan Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 449 TL. Sandisk 32GB USB Bellek 39,95 TL.

Sandisk 32GB Micro SD Hafıza Kartı 44,95 TL. A101de bu hafat geçerli olacak 18 Ekim 2018 A101 aktuel katalogunda yer alan dikkat çekici ürün gruplarından birisi de mobilya. Mobetto 5 Raflı Kitaplık 75 TL. Mobetto Çok Amaçlı Dolap 189,95 TL. Örgü Desenli Kare Çamaşır Sepeti 14,95 TL. Pedallı Çöp Kovası 7,95 TL. Dik Duruş Korsesi 12,50 TL. Boyun Yastığı 24,95 TL. 18 Ekim 2018 A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler saymakla bitmiyor. yeni A101 kataloğunda minikleri sevindirecek türden oyuncak çeşitleri de yer alıyor. Oyuncak Savaş Ucakları 9,95 TL. Oyuncak Zıplayan Kurbağa Oyunu 4,95 TL. Oyuncak Bebek 29,95 TL. Oyuncak manyetik Tablet 14,95 TL. Lisanslı Büyük Figürlü Puzzle 16,95 TL. A101 de bu haftaya özel indirimli ürünlerin yer aldığı 18 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğundan şimdilik bu kadar. Bir sonraki döneme ait kampanya kataloğu olan A101 25 Ekim 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlanınca haberimize eklenecektir…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 18 EKİM 2018

A101 18 Ekim 2018 aktüel kataloğuna ait görsellerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra 18 Ekim Perşembe günü A101 reyonlarında müşterileri bekleyecek olan aktüel ürünler gün yüzüne çıkmış oldu. Peki 18 Ekim 2018 A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? A101 18 Ekim kataloğu ile müşterileri hangi indirimli ürünler bekliyor olacak? Yeni A101 kataloğu olarak karşımıza çıkan 18 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu müşterilere hangi fırsat ürünlerini sunacak? İŞTE 18 EKİM A101 kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 13 EKİM 2018 HAFTA SONU KAMPANYASI

A101 aktüel 13 Ekim hafta sonu kataloğunda neler var? A101 aktüel hafta sonu fırsatları içerisinde bu hafta Kişisel bakım ve bebek bakım ürünlerinde de indirim kampanyası müşterilerin beğenisine sunuldu. A101 marketi hafta sonunda gelecek ürünler arasında Molfix çocuk bezi çeşitleri 19,95 TL, 8’li Papia tuvalet kağıdı 12,95 TL, 3’lü Papia kağıt havlu 7,95 TL ve 20’li Papia desenli peçete çeşitleri 2,95 TL fiyatı ile sizleri bekleyen ürünler oluyor. Son dönemlerde sosyal medya kağıt havlu ve tuvalet kağıdına gelen zamlar gündem olmuştu. Bu zamları hiç önemsemeyen A101 markette bu hafta son Familia yüzlü peçete 4,95 TL, Familia dörtlü kağıt havlu 8,95 TL, Familia tuvalet kağıdı 12’li çift katlı 14,95 TL fiyatı ile satışa sunuluyor. A101 aktüel kataloğu ile bu hafta gelen diğer ürünlere bakacak olursak Molfix ıslak havlu 2 x 60 adet 9,95 TL, Molped Ultra hijyenik ped 3,95 TL olarak yer alıyor.

Karlıdağ tereyağı 950 gram 29,95 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 litre 32,95 TL

Doğuş siyah Filiz Çay 1 kilogram 23,95 TL

Ülker halley kremalı sandviç bisküvi 3,95 TL

Nimet dondurulmuş lahmacun 8,45 TL

Arı sütlü vitaminli pirinç unu 3,95 TL

Meyveli içecek çeşitleri 6,95 TL

Çerezya 180 gram kabak çekirdeği 4,95 TL

Mandalina kilogram 1,95 TL

Patates kilogram 1,99 TL

Bebek şampuanı 6,75 TL

A101 NEDİR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."