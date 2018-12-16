A101 aktüel 20- 27 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 aktüel 20- 27 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var? 20 Aralık A101 aktüel ürünler burada! En iyi ürünlerini satışa çıkaran A101 markette bu hafta neler olacak? Aralık ayının en güzel ürünlerini satışa çıkaran A101 kataloğu merak ediliyor. A101 Aralık 2018 ürünlerini en yakın şubeden bulabilirsiniz. Hem uygun hem kaliteli ürünlerin tek adresi 27 Aralık 2018 A101 aktüel indirimleri haberimizde derlendi. A101 aktüel 20 Aralık 2018 kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Yeni A101 kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde bizleri muhteşem ürünler karşılıyor. Mobetto 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 165 TL. Mobetto Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 185 TL. 3 Çekmeceli Mini Organizer 6,50 TL. Sıcak Su Torbası 7,50 TL. Kokulu Mum çeşitleri 7,95 TL. Yılbaşı gecesi evlerinizi süslemek için kullanabileceğiniz kapı süsü, katyon seti, süsleme ışığı gibi ürünler. Keramika Seramik Çerezlik 2,50 TL. Metal Ekmeklik 32,50 TL. 20 Aralık 2018 A101 aktüel kataloğunun ikini sayfasında yer alan dikkat çekici ürünler arasında tekstil ürünleri de bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarına özel Lisanslı Nevresim Seti 39,95 TL. Roboom Valiz çeşitleri Büyük Boy Valiz 75 TL, Orta Boy 65 TL ve Küçük Boy 55 TL. 20 aralık A101 aktuel kataloğunda el aletleri de yer alıyor. İşte merak edilen en son haberler ve son dakika gelişmeler star.com.tr’de…

20 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 20 Aralık 2018 aktüel kataloğunu incelediğimizde muhteşem ürünler ile dolu dolu olduğunu görüyoruz. Bu ürünler arasında elektronikten beyaz eşyaya, mobilyadan züccaciyeye, oyuncaktan gıdaya bir çok ürün yer alıyor. Yeni A101 kataloğu olan 20 aralik 2018 a101 aktuel katalogunun ilk sayfasını incelediğimizde özellikle elektronik ürünler ön plana çıkıyor. Android işletim sistemine sahip, 8MP arka 5MP ön kameralı, 16GB dahili hafızalı, 2 yıl garantili Samsung J410F Cep Telefonu 1099 TL. Sunny güvencesi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Elton Uydu Alıcılı Led TV 999 TL. Vestel servis güvencesi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan HI-LEVEL 43″ Uydu Alıcılı Led TV 1499 TL. Sahip olduğu 7″ IPS ekranı ile dikkat çeken, 8GB dahili depolama alanı, 1GB belleği, Android işletim sistemi ve çift kamerası ile ön plana çıkan Lenovo Tab7 Essential Tablet Bilgisayar 399 TL. A101de bu hafta geçerli olacak 20 Aralık A101 aktüel kataloğunun ilk sayfasında dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise beyaz eşya. Çocuk kilidi, 15 program, ön yıkama, zaman erteleme, led gösterge gibi özelliklere sahip 9 KG yıkama kapasiteli ve 2 yıl garantili ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile satışa sunulan SEG Çamaşır Makinesi 1299 TL. Kredi kartı aracılığı ile taksitli bir şekilde sahip olabileceğiniz, 12 kişilik yıkama kapasitesine sahip SEG Bulaşık Makinesi 999 TL. A101 20 Aralık kataloğunun ilk sayfasında ayrıca USB Bellek, SD Kart, Gaming Kulaklık, Gaming Klavye, Seramik Tabanlı Ütü, Çubuk Blender, Saç Kurutma Makinesi, Epilasyon Aleti, ve Narenciye Sıkacağı gibi ürünler de yer alıyor.























20 – 27 ARALIK 2018 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Mobetto 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 165 TL. Mobetto Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 185 TL. 3 Çekmeceli Mini Organizer 6,50 TL. Sıcak Su Torbası 7,50 TL. Kokulu Mum çeşitleri 7,95 TL. Keramika Seramik Çerezlik 2,50 TL. Metal Ekmeklik 32,50 TL. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarına özel Lisanslı Nevresim Seti 39,95 TL. Roboom Valiz çeşitleri Büyük Boy Valiz 75 TL, Orta Boy 65 TL ve Küçük Boy 55 TL. 20 aralık A101 aktuel kataloğunda el aletleri de yer alıyor. Kırıcı Delici 289,95 TL. Darbeli Matkap 139,95 TL.

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

Ahmet Yaşar AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Turgut AYDIN

Turgut AYDIN, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, İstanbul'a göç ederek iş hayatına atıldı. Örnek bir Anadolu girişimcisi enerjisiyle, önce birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. Aydın Örme, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluştur.

2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir.

2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye'de 280'e, yurt dışında 75'e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayhan AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.