A101 aktüel 20- 27 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi yayında! Her Perşembe indirimleriyle cezbeden A101 kataloğu bu haftada dopdolu. A101 marketleri ‘’ Harca Harca Bitmez’’ kampanyasıyla şaşırtmaya devam ediyor. A101 27 Aralık 2018 aktüel ürünlerinde yok yok! Peki A101 20 Aralık 2018 indirimlerinde neler var? Perşembe günlerinin vazgeçilmezi A101 market bu haftanın yeni ürünlerini satışa sundu. A101 aktüel 20 Aralık 2018 kataloğu ile indirime girecek ürünler arasında öne çıkan ürünleri ve teknoloji ürünleri; Arzum çubuk blender seti 129,00 TL, Arzum peta seramik tabanlı ütü 89,95 TL, Arzum saç kurutma makinesi 59,95 TL , Arzum epilasyon aleti 59,95 TL, Kiwi otomatik narenciye sıkacağı 39,95 TL olacak. A101, 27 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Samsung 55NU7300 55 İnç UHD Curved TV, Honor X8, Axen AX43DIL005 43 inç uydu alıcılı LED TV ve Samsung Galaxy Grand Prime Plus G532 akıllı cep telefonu ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Bu ürünler haricinde yüzlerce ürünü daha aktüel ürünler kataloğuna ekleyen A101, yılı büyük bir kampanya ile kapatmayı planlıyor. İşte merak edilen A101 aktüel ürünler son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

20 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

A101 AKTÜEL 20 ARALIK 2018 İNDİRİMLERİ

A101 aktüel 20 Aralık 2018 kataloğu ile indirime girecek ürünler arasında öne çıkan ürünleri ve teknoloji ürünlerini daha önce sizler için incelemiştik. Şimdi ise A101 aktüel sayfaları arasında bulunan elektrikli ev aletleri ve mutfak ürünlerini listeleyelim. İşte A101 aktüel kataloğu ile indirime girecek ürünler;

Arzum çubuk blender seti 129,00 TL

Arzum peta seramik tabanlı ütü 89,95 TL

Arzum saç kurutma makinesi 59,95 TL

Arzum epilasyon aleti 59,95 TL

Kiwi otomatik narenciye sıkacağı 39,95 TL

Mobetto 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 165 TL

Tencere seti 3lü 32,50 TL

Metal ekmeklik 32,50 TL

Mısır patlangacı 4,95 TL

Keramika seramik çerezlik 2,50 TL

Keramika kupa 4,95 TL

Keramika çerezlik 4,95 TL

Mobetto kirli sepetli çok amaçlı dolap 185 TL

3 çekmeceli Mini organizer 6,50 TL

Sıcak su torbası 7,50 TL

Toka çeşitleri 3,95 TL

Kapı süsü farklı renk seçenekleriyle 13,50 TL

Süsleme ışığı 7,95 TL

Yılbaşı süsü kotyon set 2,95 TL

Kokulu mum 7,95 TL

Kar spreyi 5,50 TL























A101 27 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101, 27 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Samsung 55NU7300 55 İnç UHD Curved TV, Honor X8, Axen AX43DIL005 43 inç uydu alıcılı LED TV ve Samsung Galaxy Grand Prime Plus G532 akıllı cep telefonu ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Bu ürünler haricinde yüzlerce ürünü daha aktüel ürünler kataloğuna ekleyen A101, yılı büyük bir kampanya ile kapatmayı planlıyor.

A101 27 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Honor 8X amiral gemisi cep telefonu ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Huawei’in çatısı altında üretim yapan Honor’un yeni göz bebeği 8X modelini uygun fiyattan raflarına yerleştirecek olan A101, aynı zamanda bu telefonu ilk kez ülkemize getiren firma olarak müşterilerinin karşısına çıkmayı başardı.

A101, 27 Aralık aktüel ürünler kataloğuna eklediği Samsung Grand Prime Plus G532 ile uygun fiyata akıllı telefon sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunacak. Piyasada 1100 TL’de satışa sunulan Samsung’un bu akıllı telefon modeli 27 Aralık itibari ile A101 mağazalarında 849 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

Ahmet Yaşar AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Turgut AYDIN

Turgut AYDIN, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, İstanbul'a göç ederek iş hayatına atıldı. Örnek bir Anadolu girişimcisi enerjisiyle, önce birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. Aydın Örme, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluştur.

2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir.

2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye'de 280'e, yurt dışında 75'e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayhan AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.