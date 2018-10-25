A101 aktüel 25 Ekim 1 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. Ekonomik ve kaliteli ürünlerin sahibi olmak A101 marketlerinde sizleri bekliyor. 25 Ekim 2018 A101 aktüel ürünler ve 1 Kasım A101 aktüel ürünler indirimleri raflardaki yerini aldı. A101 25 Ekim aktüel ürünler teknolojiden ev eşyasına birçok ürünle tüketicisini bekliyor. A10 25 Ekim 2018 aktüel ürünlerde neler var? HI LEVEL 43 uydu alıcılı full hd led tv 1.499 TL, General Mobile GM 8 cep telefonu 1.199 TL, HI- LEVEL smart usb bellek 32 gb 27.95 TL, ATLAS marka eco v 18-2 lı çift akülü vidalama 329.95 TL, ecs 2200 elektrikli ağaç kesme motoru 249.95 TL, eco bt 50 benzinli ağaç kesme motoru 299.95 TL, eco t 6-115 avuç taşlama 119.95 TL, eco k 620 kırıcı delici 224.95 TL, eco tz 800 tezgah testere 249.95 TL fiyatı ile yer alıyor. 1 Kasım A101 aktüel ürünler indiriminde ise; Neutrogena Vücut Losyonu 400ml 24,90 TL'den, Viking Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 1 Litre 6,45 TL olarak sizlerle... Viking Premium Mutfak Spreyi 1 Litre 7,95 TL,Viking Premium WC Temizleyici 1 Litre 7,95 TL'den, Viking Premium Banyo Spreyi 1 Litre 7,95 TL olarak satışta... Viking Premium Çok Amaçlı Temizleyici 1 Litre 7,95 TL'den sizlerle olacak. Diğer 1 Kasım A101 fırsat ürünü ise Torku Tereyağı 750g 33,45 TL olarak sizlerle buluşuyor.

A101 25 EKİM ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA

A101'de bu hafta yine farklı ucuzluklar görücüye çıktı. A101 25 Ekim 2018'de raflarda hangi fırsat ürünleri var sorusu soruluyor.

A10 25 Ekim 2018 aktüel ürünlerde neler var? HI LEVEL 43 uydu alıcılı full hd led tv 1.499 TL, General Mobile GM 8 cep telefonu 1.199 TL, HI- LEVEL smart usb bellek 32 gb 27.95 TL, ATLAS marka eco v 18-2 lı çift akülü vidalama 329.95 TL, ecs 2200 elektrikli ağaç kesme motoru 249.95 TL, eco bt 50 benzinli ağaç kesme motoru 299.95 TL, eco t 6-115 avuç taşlama 119.95 TL, eco k 620 kırıcı delici 224.95 TL, eco tz 800 tezgah testere 249.95 TL fiyatı ile yer alıyor. Broşür içerisinde çocuklar için de birbirinden güzel ürünler yer alıyor. Pedalsız, 12 ay ve üzeri çocuklar için ilk arabam 39.95 TL’den, oyuncak metal çekbırak araçlar 17.95 TL’den, oyuncak kurmalı zıplayan kurabağa 6.95 TL’den, oyuncak kurbağa kulesi 12.95 TL’den, oyuncak kesilen sebzeli manken bebek 19.95 TL’den, lisanslı sticker çeşitleri 3.95 TL’den satışa çıkarılıyor.

25 EKİM 2018 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

1 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

1 Kasım A101 aktüel ürünlerinde neler var? Ürün yelpazesi çok geniş, onlarca farklı ürüne raflarında çok uygun fiyatlara yer veren A101 marketlerde haftanın dikkat çeken ürünleri arasında . Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri 64,95 TL'den satışta...Mendive Gözlük Temizleme Mendili 40'lı 3,95 TL'den, Neutrogena Nemlendirici Sprey 200ml 19,90 liradan sizleri bekliyor.

A101 NEDİR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."