A101 aktüel 27 Aralık 3 Ocak ürünler indirim kataloğu A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi A101 markette bu hafta neler olacak? A101 27 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı. Cumartesi günü başlayan indirimler 28 Aralık'ta sona erecek. Gıda ürünlerinin öne çıktığı A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde 10 TL ve üzeri alışverişlerde Jacobs Monarch Gold Kahve 13,75 TL yerine 5,95'ten satılacak. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli. A101 aktüel ürünler son dakika indirimlerinde yok yok. Gelin birlikte göz atalım. Yörsan ev tipi yoğurt 5 kilogram 19,95 TL yerine 15,95 TL, Murat bey tam yağlı taze kaşar peyniri 19,95 TL yerine 14,90 TL, Cumhuriyet dana fermente Kangal sucuk 21,95 TL yerine 17,95 TL, 4 kat gofret çeşitleri 1 TL yerine 0,80 TL. Haftaya Aralık ayını bitirerek yeni bir yıla merhaba diyecek olan A101 aktüel, 2019’a Perşembe kampanyası ile başlangıç yapacak. Süper kampanyaların adresi olan A101 aktüel, başarılı çizgisinden hiç vazgeçmiyor. Her hafta birbirinden güzel ürünleri piyasadan çok uygun fiyatlarla sadece A101 market şubelerinde bulabilirsiniz. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

27 ARALIK 3 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

A101 27 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu oldukça geniş seçenekleri ile bu hafta da sizlerin beğenisini toplayacak gibi görünüyor. A101 market raflarına başlayacak olan indirimli ürünleri daha yakından görmek istiyorsanız haberimizin devamında ki görsellere göz atabilirsiniz.

A101 AKTÜEL 27 ARALIK MUTFAK ÜRÜNLERİ

A101 aktüel bu hafta yine dolu dolu kampanya ürünleri ile yayınlandı. Her zaman olduğu gibi A101 market mutfak ürünleri konusunda yine çeşitlilikte sınır tanımıyor. A101 marketin mutfak ürünleri kategorisinde bu hafta satışa çıkacak ürünler şu şekilde;

Hisar Optima 30 parça çatal kaşık bıçak seti 185 TL

Cem Nero tava Sahan sosluk adet fiyatı 19,95 TL

Cem Pasta tabağı 2,50 TL

Trend saklama kabı 3lü 4lü 3,50 TL

NoFrost saklama kabı 3,95 TL

Dekoratif seramik kase 6,50 TL

Figürlü saklama kabı 4’lü 5,95 TL

Krema pompası çeşitleri 2,95 TL

Çerezlik 4’lü 3 TL

Cips Mısır kovası 2,95 TL

Keyif çerezlik 4,95 TL

Plastik ürünler 3 tr

Lisanslı matara 4,95 TL

Kestane çizici 3,50 TL

Kalemtraş soyacak 3,95 TL

27 ARALIK A101 AKTÜEL EV ÜRÜNLERİ

27 Aralık A101 aktüel kataloğu ile gelecek kampanyalı ürünleri dolu dolu olduğunu size başta da söylemiştik. Dekorasyon ve çeşitli ev ürünleri konusunda da bu hafta A101 marketlerde oldukça çok seçenek bulunuyor. A101 aktüel kataloğu ile gelen indirimli ürünlerin devamı şu şekilde;

Ferforje ayna ve çiçeklik takımı 279,95 TL

Şövale resim çerçevesi 4,95 TL

Vakumlu krom banyo ürünleri 7,95 TL

Büyük boy çekmeceli makyaj organizeri 19,95 TL

Asılabilir dolap düzenleyici 5,95 TL

3 bölmeli organizer 9,95 TL

Katlanabilir masa 65 TL

Yer sofrası 32,50 TL

A101 MARKET 27 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KAMPANYASI

A101 market 27 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ev tekstil ve giyim ürünlerinde de güzel fiyatlar var. Yılbaşı temalı tekstil ürünleri hazırlayan A101 Market’in bu haftaki indirimlerinin devamında şunlar var;

Çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü takımı 59,95 TL

Dertsiz masa örtüsü 14,95 TL

Bayan Pamuklu Panço 21,95 TL

Kaymaz taban ayak havlusu 4,95 TL

Baskılı havlu 4,95 TL

Bayan dantelli boxer 4,95 TL

Bayan slip 2’li 7,95 TL

Penti bayan diz altı çorabı ikili 2,95 TL

Bay yün havlu çorap 4,95 TL

Penti bayan külotlu çorap 3,95 TL

Penti soket çorap ikili 2,95 TL





A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

Ahmet Yaşar AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Turgut AYDIN

Turgut AYDIN, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, İstanbul'a göç ederek iş hayatına atıldı. Örnek bir Anadolu girişimcisi enerjisiyle, önce birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. Aydın Örme, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluştur.

2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir.

2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye'de 280'e, yurt dışında 75'e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayhan AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.