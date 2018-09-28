A101 aktüel 27 Eylül 4 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi
A101 aktüel 27 Eylül 4 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi yayında! A101 kataloğu bu hafta yine dopdolu. A101 ‘’ Aldın Aldın’’ kampanya fırsatıyla aktüel ürünler indirimlerini tüketiciye sundu. 27 Eylül A101 aktüel market indirimleri, 4 Ekim A101 aktüel indirimli ürünleri merak ediliyor. 4 Ekim 2018 aktüel ürünlerde neler olacak? Hem ofis hem ev ihtiyaçlarınızı A101 aktüel ürünler indirim kataloğuna bakarak tamamlayın. Bu arada A101 aktüel hafta sonu kampanyası belli oldu. Bu hafta sonuna özel olarak A101 market tarafından hazırlanan indirim kataloğunu sizler için detaylı bir şekilde inceledik. A101 Marketin Perşembe indirimleri hala devam ederken Cumartesi ve Pazar gününe özel olarak hazırladığı indirimlerde başlıyor. A101 aktüel indirimli ürünler listesi birbirinden güzel ürünlerle dolu. Sevilen marketler zinciri A101 aldın aldın kampanyalarına devam ediyor. Vatandaşlar her hafta haftanı fırsatları arasında hangi ürünlerin olduğunu öğrenmek istiyorlar. A101’de haftanın ürünleri her hafta Perşembe günleri satışa çıkıyor. Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 449 TL. Sunny Çelik Çaycı 99,95 TL. Canlı Salon Bitkisi çeşitleri 11,95 TL. Polar Battaniye 11,95 TL. Yuvarlak Sele 12,50 TL. Kapı Arkası Askılık 1,15 TL. Gırgır 2,95 TL. 3 Çekmeceli Organizer 9,95 TL. Hikaye Kitabı çeşitleri 1,95 TL. Klasik Dünya Masalları 1,95 TL. Lisanslı Oyun Hamurlu Kuaför Seti 9,95 TL
A101 aktüel 27 Eylül 4 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesinde neler var? A101 bu hafta yine en güzel ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor. 27 Eylül A101 aktüel ürünler indirimleri ve 4 Ekim A101 aktüel indirim kataloğu merak ediliyor. A101 fiyatları cep yakmıyor. Hem uygun hem kaliteli ürünlerini raflara dizen A101 aktüel indirimleri bu haftada en çok arananlar listesine girdi. A101 aktüel 27 Eylül 2018 kataloğunun ikinci sayfasını inceledğimizde ise gerçek anlamda muhteşem ürünlerle karşılaşıyoruz. Bu ürünlerin başını ise Singer Dikiş Makinesi çekiyor. Bir çok özelliği ile ön plana çıkan, 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 449 TL. Sunny Çelik Çaycı 99,95 TL. Canlı Salon Bitkisi çeşitleri 11,95 TL. 27 Eylul 2018 A101 aktuel katalogunda müşterileri bekleyen ürünler arasında tekstil ürünleri de var. Polar Battaniye 11,95 TL. Ayrıca Bayan Soket Çorap, Bayan Dizaltı Pantolon Çorabı, Bayan Külotlu Çorap gibi ürünler de müşterileri bekliyor. Yuvarlak Sele 12,50 TL. Kapı Arkası Askılık 1,15 TL. Gırgır 2,95 TL. 3 Çekmeceli Organizer 9,95 TL. A101 27 Eylül kataloğunda minikleri sevindirecek ürünlerde unutulmamış. Hikaye Kitabı çeşitleri 1,95 TL. Klasik Dünya Masalları 1,95 TL. Lisanslı Oyun Hamurlu Kuaför Seti 9,95 TL. Ayrıca sayamadığımız LED TV, Cep Telefonu, Klavye, El Aletleri ve Cep Telefonu Aksesuarları gibi onlarca indirimli ürün de 27 Eylül a101 kataloğunda yer alıyor.
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A101 AKTÜEL 29 EYLÜL HAFTA SONU
A101 aktüel 29 Eylül hafta sonu kataloğunun ilk sayfasında bu hafta “ haftanın yıldızları” Sloganı ile hazırlanan ürünlerde kampanya ve indirimi görüyoruz. 29 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanyalı ürünlerin içerisinde gıda grubu ürünler bulunuyor. A101 aktüel hafta sonu indirim listesi şu şekilde.
Dondurulmuş köfte çeşitleri 450 gram 15,25 TL yerine 13,75 TL
Patos Rolls acılı cips 118 gram 3,50 TL yerine 2,75 TL
Birşah homojenize yoğurt 3 kilogram 10,75 TL yerine 29,25 TL
Milkten labne 300 gram 4,25 TL yerine 3,25 TL
Milka Bonibon çikolatalı draje 3,75 TL yerine 2,75 TL
Yedigün Portakallı meyveli gazoz 1,75 TL yerine 1,25 TL
Eti kakaolu bisküvi 125 gram 1,35 TL yerine 1 TL
Birşah ayran 3,75 TL yerine 3 TL
Doğadan Gizli Bahçe siyah çay 1000 gram 26,95 TL yerine 22,95 TL
Mandalina kilogram özel fiyat
Elma kilogram özel fiyat
A101 27 EYLÜL 4 EKİM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINDA
A101 aktüel 27 Eylül 2018 kataloğunun ikinci sayfasını inceledğimizde ise gerçek anlamda muhteşem ürünlerle karşılaşıyoruz. Bu ürünlerin başını ise Singer Dikiş Makinesi çekiyor. Bir çok özelliği ile ön plana çıkan, 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 449 TL. Sunny Çelik Çaycı 99,95 TL. Canlı Salon Bitkisi çeşitleri 11,95 TL. 27 Eylul 2018 A101 aktuel katalogunda müşterileri bekleyen ürünler arasında tekstil ürünleri de var. Polar Battaniye 11,95 TL. Ayrıca Bayan Soket Çorap, Bayan Dizaltı Pantolon Çorabı, Bayan Külotlu Çorap gibi ürünler de müşterileri bekliyor. Yuvarlak Sele 12,50 TL. Kapı Arkası Askılık 1,15 TL. Gırgır 2,95 TL. 3 Çekmeceli Organizer 9,95 TL. A101 27 Eylül kataloğunda minikleri sevindirecek ürünlerde unutulmamış. Hikaye Kitabı çeşitleri 1,95 TL. Klasik Dünya Masalları 1,95 TL. Lisanslı Oyun Hamurlu Kuaför Seti 9,95 TL. Ayrıca sayamadığımız LED TV, Cep Telefonu, Klavye, El Aletleri ve Cep Telefonu Aksesuarları gibi onlarca indirimli ürün de 27 Eylül a101 kataloğunda yer alıyor.
Sevilen marketler zinciri A101 aldın aldın kampanyalarına devam ediyor. Vatandaşlar her hafta haftanı fırsatları arasında hangi ürünlerin olduğunu öğrenmek istiyorlar. A101’de haftanın ürünleri her hafta Perşembe günleri satışa çıkıyor.
A101 TOSHIBA TELEVİZYON SATACAK!
A101 27 Eylül aktüel ürünler listesine eklediği 124 ekran Toshıba 49L2863DAT 49 inç Full HD Smart LED TV ile televizyon sahibi olmak isteyen veya televizyonunu yenilemek isteyen müşterini uygun fiyatlı ürünü ile buluşturacak. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyata satışa sunulacak televizyon, fiyatı haricinde özellikleri ile kullanıcılarını mutlu edecek.
A101 aktüel indirimli ürünler listesi birbirinden güzel ürünlerle dolu. İşte onlardan birkaçı;
Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 449 TL. Sunny Çelik Çaycı 99,95 TL. Canlı Salon Bitkisi çeşitleri 11,95 TL. Polar Battaniye 11,95 TL. Yuvarlak Sele 12,50 TL. Kapı Arkası Askılık 1,15 TL. Gırgır 2,95 TL. 3 Çekmeceli Organizer 9,95 TL. Hikaye Kitabı çeşitleri 1,95 TL. Klasik Dünya Masalları 1,95 TL. Lisanslı Oyun Hamurlu Kuaför Seti 9,95 TL.
27 EYLÜL 4 EKİM 2018 A101 AKTÜEL İNDİRİM LİSTESİ YAYINDA
A101 NEDİR?
A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğini şöyle anlatmış:"A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A.101 olsun' dedi, öyle kaldı."
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