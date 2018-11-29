A101 aktüel 29 Kasım 5 Aralık indirimli ürünler kataloğu 2018 A101 aktüelde bu hafta neler var? Vatandaşlar internetten A101 aktüel ürünler kataloğunu sorgulamaya başladı. A101 aktüel bu hafta yine çok konuşulacak. 29 Kasım 2018 A101 aktüel ürünlerde neler var? 5 Aralık A101 aktüel yine çok güzel ürünleriyle raflara dizildi. A101 aktüel ürünlerini gelin birlikte inceleyelim. Ülker Çikolata Çeşitleri 70 gr 2,95 TL. Elit Sütlü Şemsiye Çikolata 30 gr 1,50 TL. Nutymax Fındık Kreması Dolgulu Çikolata Kaplı Gofret 44 gr 1,95 TL. Milka Happy Cows Sütlü ve Beyaz Çikolata 100 gr 3,95 TL. Nestle Fındıklı Beyaz Çikolata 70 gr 3,45 TL. Eti Karam Bitter Çikolata 70 gr 2,45 TL. Eti Karam Fıstıklı Bitter Çikolata 70 gr 3,95 TL. Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu 4,95 TL. Doğuş Tiryaki Demlik Poşet Çay 100'lü 9,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat). Papia Kağıt Havlu 3'lü 14,95 TL (2 adedin fiyatı). Hacı Şakir Banyo Sabunu 4x200 gr 19,90 TL (2 adedin fiyatı). Bal-ye Süzme Çiçek Balı 850 gr 27,90 TL (2 adedin fiyatı). Cumhuriyet Dana Kangal Fermente Sucuk 350 gr 37,50 TL (2 adedin fiyatı). Keyfe Osmanlı Dibek Kahvesi 200 gr 11,90 TL (2 adedin fiyatı). Ülker Halley Marshmallow'lu Granüllü Mini Bisküvi 60 gr 1,75 TL (3 adedin fiyatı). Twix Extra Karamelli Bar Çikolata 6,95 TL (4 adedin fiyatı) İşte A101 aktüel ürünler kataloğu star.com.tr’de…

29 KASIM 5 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ

Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu 4,95 TL. Doğuş Tiryaki Demlik Poşet Çay 100'lü 9,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat). Papia Kağıt Havlu 3'lü 14,95 TL (2 adedin fiyatı). Hacı Şakir Banyo Sabunu 4x200 gr 19,90 TL (2 adedin fiyatı). Colgate Maksimum Anti-Çürük Diş Macunu 100 ml 7,95 TL. Vanish Kosla Sıvı Leke Çıkarıcı 750 ml 8,75 TL. Ülker Hobby Fındıklı Bar Çikolata 250 gr 4,45 TL. Ülker Antep Fıstıklı Çikolata 70 gr 4,25 TL. Ülker Çikolata Çeşitleri 70 gr 2,95 TL. Elit Sütlü Şemsiye Çikolata 30 gr 1,50 TL. Nutymax Fındık Kreması Dolgulu Çikolata Kaplı Gofret 44 gr 1,95 TL. Milka Happy Cows Sütlü ve Beyaz Çikolata 100 gr 3,95 TL. Nestle Fındıklı Beyaz Çikolata 70 gr 3,45 TL. Eti Karam Bitter Çikolata 70 gr 2,45 TL. Eti Karam Fıstıklı Bitter Çikolata 70 gr 3,95 TL Bal-ye Süzme Çiçek Balı 850 gr 27,90 TL (2 adedin fiyatı). Cumhuriyet Dana Kangal Fermente Sucuk 350 gr 37,50 TL (2 adedin fiyatı). Keyfe Osmanlı Dibek Kahvesi 200 gr 11,90 TL (2 adedin fiyatı). Ülker Halley Marshmallow'lu Granüllü Mini Bisküvi 60 gr 1,75 TL (3 adedin fiyatı).

A101 AKTÜEL 29 KASIM 5 ARALIK ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

Ahmet Yaşar AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Turgut AYDIN

Turgut AYDIN, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, İstanbul'a göç ederek iş hayatına atıldı. Örnek bir Anadolu girişimcisi enerjisiyle, önce birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. Aydın Örme, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluştur.

2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir.

2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye'de 280'e, yurt dışında 75'e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayhan AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.