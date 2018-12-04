A101 aktüel 6- 13 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

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A101 4-6 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101 4-6 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Toshıba 43L2863DAT Full HD Smart TV, Hı-Level 32 inç Uydu alıcılı LED TV ve Huawei çatısı altında üretilen Honor 7C akıllı cep telefonu ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Aralık ayına uygun fiyata efsane bir telefon ile giriş yapan A101, yine müşterilerinin gönlünü fethedecek.

6-13 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

Oyuncak Çek Bırak İtfaiye Seti 19,95 TL. Oyuncak Metal Çek Bırak Araçlar 17,95 TL. Ne Kadar Zekisin Oyunu 15,95 TL. Lisanslı Yumuşak Top 4,95 TL. Ezme Granit Tava 45 TL. Dikdörtgen Kapaklı Tencere 22,50 TL. Desenli Termos 12,95 TL. Rooc Pasta Seti 9,95 TL. Erzak Kabı 3,50 TL. Yuvarlak Kase 2 TL. Krom Mutfak Banyo Ürünleri 9,95 TL. Ergonomik Bel Yastığı 18,95 TL. Kalorifer Suluğu 2 TL. Örme Dizlik 9,95 TL. Ayak Bilekliği 9,95 TL. Çok Amaçlı Yastık 14,95 TL. Boyun Yastığı 24,95 TL. Muya Bay Bayan Bot 34,95 TL. Muya Bay Ayakkabı 32,95 TL. Taraftar Lisanslı Cüzdan 9,95 TL.

Toshiba Led Televizyon 2499 TL. Honor 7C Cep Telefonu 1199 TL. Attlas Tezgah Testere 249,95 TL. Attlas Avuç Taşlama 119,95 TL. Aprilla Saç Kurutma Makinesi 49,95 TL. Sunny Elektrikli Cezve 29,95 TL. WD 1 TB Harici Hard Disk 279 TL. Sandisk 16GB OTG USB Bellek 29,95 TL. Muya Bay Casual Ayakkabı 34,95 TL.





















A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

Ahmet Yaşar AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Turgut AYDIN

Turgut AYDIN, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, İstanbul'a göç ederek iş hayatına atıldı. Örnek bir Anadolu girişimcisi enerjisiyle, önce birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. Aydın Örme, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluştur.

2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir.

2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye'de 280'e, yurt dışında 75'e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayhan AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.