A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A101 aktüel kataloğu 18 Temmuz Perşembe!
‘A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?’ sorularına vatandaşlar yanıt aramaya devam ediyor. A101 aktüel ürünler kataloğundaki merakla beklenen ürünler raflardaki yerlerini aldı. 18 Temmuz Perşembe gününden itibaren A101 marketlerindeki raflara sıralanan ürünler vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. A101’de çelik termos 69,95 TL, 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 199,95 TL’den satılırken spor ürünlerinde de çok avantajlı aletler sizleri bekliyor. Mekik/egzersiz sephası 169,95 TL’den satılırken plastik dambıl 10 kg 49,95 TL, ağırlık eldiveni ise 14,95 TL’den satılıyor. Bunu yanında ayakkabı dolabından mutfak dolabı gereçlerine kadar pek çok ürün sizleri bekliyor olacak. Ayakkabı dolabı 155,00 TL, ayakkabı rampası 2,50 TL’den satılırken 3’lü erzak kabı 12,95 TL, figürlü krep tavası gibi ürünler 5,95 TL’den sizlere sunulacak. İşte haberimizin detayları…
A101 aktüel ürünler kataloğundaki merakla beklenen ürünler raflardaki yerlerini aldı. 18 Temmuz Perşembe gününden itibaren A101 marketlerindeki raflara sıralanan ürünler vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A101’de çelik termos 69,95 TL, 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 199,95 TL’den satılırken spor ürünlerinde de çok avantajlı aletler sizleri bekliyor. Mekik/egzersiz sephası 169,95 TL’den satılırken plastik dambıl 10 kg 49,95 TL, ağırlık eldiveni ise 14,95 TL’den satılıyor. Bunu yanında ayakkabı dolabından mutfak dolabı gereçlerine kadar pek çok ürün sizleri bekliyor olacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu…
A101 18 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER LSİTESİNDE NELER VAR?
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