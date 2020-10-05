05 Ekim 2020 Pazartesi 13:10 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:10

A101'de bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu yayaınlandı. A101 aktüel ürünlerde bu hafta elektronik ürünlerde, mutfak araç gereçleri ve oto aksesuar ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. Peki A101'e bu hafta neler geliyor? A101'e bu hafta gelen ürünler arasında yazıcı, akıllı saat, Wİ-fi sinyal yakınlaştırıcı ve televizyon bulunuyor. İşte A101'e gelecek olan aktüel ürünler

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. Oto aksesuarlarına bu hafta katalogta 2 sayfa verildi.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

İşte A101'de bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler..

A101'DE BU HAFTA...

Bu hafta A101'e; Toshiba 43" Full HD Smart Led Televizyon, Honor 9X Cep Telefonu, Epson Ekotank Yazıcı, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık, SEG A++ Çamaşır Makinesi, Xiaomi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, Kiwi Portatif Dikey Ütü, Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi, 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Ayakkabı Dolabı, Katlanabilir Yaylı Yatak, Kilitli Vantuzlu Banyo Ürünleri, Kamp Sandalyesi, Piranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası ve Araç İçi 220 Volt Dönüştürücü kaçırılmaz fırsatla geliyor. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor.

A101'de bu hafta; Halı, yolluk, oyuncak, çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi, tabak çeşitleri, termos, katlanabilir yaylı yatak, 4 kapaklı çok amaçlı çekmeceli dolap, katlanabilir kamp masası ve kamp sandalyesi, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, ev tekstili ürünleri ve çok daha fazlası yer alıyor.

ŞOK 7 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu

Bu Salı BİM'e neler gelecek? BİM 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led Televizyon 2.499 TL

Honor 9X Cep Telefonu 2.599 TL

Epson L3130 Ekotank Yazıcı 999 TL

Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik 159 TL

Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık 139 TL

Xiaomi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 89,95 TL

SEG SCM 7101 A++ Çamaşır Makinesi 1.199 TL

Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi 199 TL

Kiwi Portatif Dikey Ütü 159 TL

Kiwi Çubuk El Blenderı 75 TL

Aprilla Vücut Bakım ve Tıraş Makinesi 99,95 TL

Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 119 TL

4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 199,95 TL

Ayakkabı Dolabı 149,95 TL

Katlanabilir Yaylı Yatak 179 TL

Kilitli Vantuzlu Banyo Ürünleri 13,95 TL

Katlanır Alüminyum Kamp Masası 69,95 TL

Kamp Sandalyesi 44,95 TL

Piranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 89,95 TL

Piranha Sensörlü Kablosuz Şarj Cihazı 49,95 TL

Oto Boyun Yastığı 2'li 19,95 TL

Oto Koltuk Arkası Organizer 19,95 TL

Titan C Type 7796 Oto Multimedya Sistemi 549 TL

Piranha 7735 Oto Teyp 109,95 TL

Araç İçi Yol Kayıt ve Park Kamerası 169,95 TL

Dijital Hava Kompresörü 99,95 TL

Araç İçi 220 Volt Dönüştürücü 99,95 TL

Piranha 6106 FM Transmitter 34,95 TL

Piranha PVC 4005 Araç İçi El Süpürgesi 49,95 TL

Animasyonlu Kayar Sinyal ve Üçlü Stop Led 59,95 TL

Araç İçi Ambiyans LED Aydınlatma 59,95 TL

Animasyonlu Bagaj Altı Kayar Led 49,95 TL

Led Işıklı Lastik Sibop Kapağı 2'li 12,95 TL

SanDisk 64 GB USB Bellek 64,95 TL

Erkek Eva Yağmur Çizmesi 27,95 TL

Kadife Kaymaz Saçaklı Halı 120x180cm 49,95 TL

Kadife Kaymaz Saçaklı Yolluk 80x300cm 59,95 TL

Kadife Kaymaz Saçaklı Salon Halısı 4 m2 99,95 TL

Tek Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 19,95 TL

Çift Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 21,95 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Sıvı Yatak Geçirmez Alezi 17,95 TL

Marie Claire Bayan Pamuklu Üçgen Sütyen 14,95 TL

Marie Claire Bayan Slip 3'lü 9,95 TL

Silk&Blue Bay / Bayan Spor Havlu Çorap 3'lü 9,95 TL

Viaport Orta Boy Güveç Tencere 24 cm 15,95 TL

Viaport Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 9,95 TL

Borcam Çeyiz Seti 5 Parça 59,95 TL

Luminarc Servis Tabağı 17cm 7,95 TL

Luminarc Servis Tabağı 21cm 9,95 TL

Luminarc Servis Tabağı 25cm 10,95 TL

Luminarc Servis Tabağı 29cm 14,95 TL

Su Bardağı 2,95 TL

No-Frost Saklama Kabı 4,95 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 4'lü 49,95 TL

Cam Meyvelik 24cm 22,50 TL

Pompalı Termos 1,9 Litre 54,95 TL

Relax Çelik Termos 39,95 TL

Katlanabilir Süzgeç 4,95 TL

Çok Fonksiyonlu Kase 4,95 TL

Erzak Kabı 4 Litre 7,50 TL

Rooc Meyve Bıçağı 3'lü 5,95 TL

Dolap İçi Raf 13,95 TL

Deterjanlık 13,95 TL

Desenli Sorcu Matarası 700cc 3,95 TL