14 Şubat 2021 Pazar 13:20 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 13:20

A101 Sevgililer günü ürünleri 2021 bugün için hediye arayışında olan müşterilerin beğenisine sunuldu. Her hafta kişisel bakımdan elektronik ürünlere, mutfak eşyasından tekstile varana kadar çeşitli ürünlerde indirim uygulayan A101 market, Sevgililer Günü kampanyasını da unutmadı. A101 Sevgililer günü ürünleri 2021 belli oldu. 14 Şubat 2021 A101 Sevgililer Günü kampanyası ile gelen ürünler hem internet sitesinde hem de mağazalarda satışa sunuldu.

A101 SEVGİLİLER GÜNÜ ÜRÜNLERİ 2021

A101 14 Şubat Sevgililer Günü kataloğu yayınlandı. Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kala indirim fırsatları müşteriler tarafından merak edilirken A101 Sevgililer günü ürünleri 2021 ile vatandaşların yüzünü güldürecek gibi görünüyor. 14 Şubat 2021 A101 Sevgililer Günü ürünleri kapsamındaki aktüel ürünler kataloğu ve ürünlerin fiyatları şu şekilde:

Hermes Eau Des Merveilles Blue EDT kadın parfüm 100 ml + Body Lation 80 ml 999 TL

Hermes Terre D'Hermes Eau Intense Vetiver edp erkek parfüm 30 ml + 125 ml erkek deodorant 999 TL

Hermes Terre D'Hermes Eau Intense Vetiver edp parfüm 100 ml. + mini 5 ml + Shower jel 40 ML. 949 TL

Lacoste 2001000 Kadın kol saati 1499 TL

Tommy Hilfiger erkek kol saati 1099 TL

Diesel erkek kol saati 849 TL

Medisana lazer epilasyon cihazı 1099 TL

Braun erkek tıraş makinesi 2799 TL

Braun flex epilasyon cihazı 1149 TL

North Face erkek hibrit ceket 1599 TL

Tommy Hilfiger erkek mont 1399 TL

Tommy Hilfiger erkek mont 1199 TL

Skechers kadın ayakkabı 369,95 TL

Skechers spor ayakkabı 369 TL

Polti vaporetto 3 clean Buharlı vakumlu dik süpürge 3599 TL

Mamibort Smart robot süpürge 3099 TL

Samsung robot süpürge 2999 TL

Switch 24 Port bak kullan 679 TL

Huawei Sport siyah akıllı saat 879 TL

Lenovo monitör 689 TL

Nestle damak çikolata poşet 17,95 TL

Vince ikramlık bütün fındıklı sütlü çikolata 14,95 TL

Vince fındık dolgulu paralin çikolata 14,95 TL