A101 Sevgililer günü ürünleri 2021 bugün için hediye arayışında olan müşterilerin beğenisine sunuldu. Her hafta kişisel bakımdan elektronik ürünlere, mutfak eşyasından tekstile varana kadar çeşitli ürünlerde indirim uygulayan A101 market, Sevgililer Günü kampanyasını da unutmadı. A101 Sevgililer günü ürünleri 2021 belli oldu. 14 Şubat 2021 A101 Sevgililer Günü kampanyası ile gelen ürünler hem internet sitesinde hem de mağazalarda satışa sunuldu.
A101 SEVGİLİLER GÜNÜ ÜRÜNLERİ 2021
A101 14 Şubat Sevgililer Günü kataloğu yayınlandı. Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kala indirim fırsatları müşteriler tarafından merak edilirken A101 Sevgililer günü ürünleri 2021 ile vatandaşların yüzünü güldürecek gibi görünüyor. 14 Şubat 2021 A101 Sevgililer Günü ürünleri kapsamındaki aktüel ürünler kataloğu ve ürünlerin fiyatları şu şekilde:
Hermes Eau Des Merveilles Blue EDT kadın parfüm 100 ml + Body Lation 80 ml 999 TL
Hermes Terre D'Hermes Eau Intense Vetiver edp erkek parfüm 30 ml + 125 ml erkek deodorant 999 TL
Hermes Terre D'Hermes Eau Intense Vetiver edp parfüm 100 ml. + mini 5 ml + Shower jel 40 ML. 949 TL
Lacoste 2001000 Kadın kol saati 1499 TL
Tommy Hilfiger erkek kol saati 1099 TL
Diesel erkek kol saati 849 TL
Medisana lazer epilasyon cihazı 1099 TL
Braun erkek tıraş makinesi 2799 TL
Braun flex epilasyon cihazı 1149 TL
North Face erkek hibrit ceket 1599 TL
Tommy Hilfiger erkek mont 1399 TL
Tommy Hilfiger erkek mont 1199 TL
Skechers kadın ayakkabı 369,95 TL
Skechers spor ayakkabı 369 TL
Polti vaporetto 3 clean Buharlı vakumlu dik süpürge 3599 TL
Mamibort Smart robot süpürge 3099 TL
Samsung robot süpürge 2999 TL
Switch 24 Port bak kullan 679 TL
Huawei Sport siyah akıllı saat 879 TL
Lenovo monitör 689 TL
Nestle damak çikolata poşet 17,95 TL
Vince ikramlık bütün fındıklı sütlü çikolata 14,95 TL
Vince fındık dolgulu paralin çikolata 14,95 TL