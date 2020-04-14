İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7926
  • EURO
    7,4364
  • ALTIN
    375.671
  • BIST100
    97825.7
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Avrupa Komisyonu: AB tahvillerle 1.5 trilyon euro kurtarma fonunu finanse edebilir
Ekonomi

Avrupa Komisyonu: AB tahvillerle 1.5 trilyon euro kurtarma fonunu finanse edebilir

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği'nin (AB) üye ülkeler garantörlüğünde, tahvillerle 1.5 trilyon euroya kadar kurtarma fonu finanse edebileceğine dikkat çekti.

DHA14 Nisan 2020 Salı 14:06 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 14:13
ABONE OL

FX Street'in, Alman Handelsblatt gazetesine dayandırarak verdiği haberine göre Dombrovskis, bu kapsamda bir finansman sağlamanın olanaklı olduğunu, ancak AB içinde henüz bu yönde bir karar alınmadığını vurguladı.

AB'ye üye ülkeler üzerinde anlaştıkları sürece, hiçbir opsiyonu göz ardı etmediklerinin altını çizen Dombrovskis, "Hepimizin bildiği gibi, bu durum euro tahvilleri için geçerli değil" dedi.

Eurogrup maliye bakanlarının geçen günlerde Covid-19 salgınıyla mücadelede 500 milyar euroluk yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını da anımsatan Dombrovskis, bu anlaşmanın, özellikle çok fazla borcu olan üye ülkelerin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Dombroskis, "Şu anda euro bölgesinde devlet tahvilleri için alıcı bulmakta sorun yaşayan hiçbir ülke yok" diye ekledi.

Kızılay'dan çağrı: Kan sürekli ihtiyaçtır

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.