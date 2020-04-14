DHA 14 Nisan 2020 Salı 14:06 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 14:13

FX Street'in, Alman Handelsblatt gazetesine dayandırarak verdiği haberine göre Dombrovskis, bu kapsamda bir finansman sağlamanın olanaklı olduğunu, ancak AB içinde henüz bu yönde bir karar alınmadığını vurguladı.

AB'ye üye ülkeler üzerinde anlaştıkları sürece, hiçbir opsiyonu göz ardı etmediklerinin altını çizen Dombrovskis, "Hepimizin bildiği gibi, bu durum euro tahvilleri için geçerli değil" dedi.

Eurogrup maliye bakanlarının geçen günlerde Covid-19 salgınıyla mücadelede 500 milyar euroluk yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını da anımsatan Dombrovskis, bu anlaşmanın, özellikle çok fazla borcu olan üye ülkelerin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Dombroskis, "Şu anda euro bölgesinde devlet tahvilleri için alıcı bulmakta sorun yaşayan hiçbir ülke yok" diye ekledi.