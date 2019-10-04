28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6997
  • 6,2594
  • 275.302
  • 103509
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

AB, İsviçre'yi vergi cennetleri listesinden çıkaracak

AB, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarmaya hazırlanıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Birliği (AB), İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarılacağını bildirdi.
 
AB Konseyi, birlik üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarının katılımıyla 10 Ekim’de Lüksemburg'da düzenlenecek Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı hakkında açıklama yayınladı.
 
Buna göre, toplantıda, vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin sıralandığı AB listeleri güncellenecek.
 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Marshall Adaları mevcut kara listeden çıkartılacak.
 
Ayrıca, vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden mevcut gri liste güncellenecek. İsviçre, Sırbistan, Arnavutluk, Kosta Rika ve Mauritius söz konusu gri listeden çıkartılacak.
 
LİSTE HAKKINDA
 
Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine, 2017 yılında AB vergi cennetleri listesi belirleme sürecini başlatmıştı.
 
Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında, çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.
 
Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor.
 
Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.

Başakşehir´de AVM girişinde ilginç kaza kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Adnan Polat'tan olay sözler: Ali Koç'u kim dolduruyorsa!

Adnan Polat'tan olay sözler: Ali Koç'u kim dolduruyorsa!

Üniversite hastanelerine ek ödeme

Üniversite hastanelerine ek ödeme

İflasını açıklamıştı, Türk iş adamı talip oldu

İflasını açıklamıştı, Türk iş adamı talip oldu

Kızgın işçi önce patronun cipini sonra tırı parçaladı

Kızgın işçi önce patronun cipini sonra tırı parçaladı

MHP'den o haberler ile ilgili açıklama: Alçak yayınlar Bozkurtları kenetlemiştir

MHP'den o haberler ile ilgili açıklama: Alçak yayınlar Bozkurtları kenetlemiştir

Yavuz, Fatih'i selamlarken... Bakanlık o anları böyle paylaştı

Yavuz, Fatih'i selamlarken... Bakanlık o anları böyle paylaştı

Rusya-İran arasında 'casus' gerilimi! İsrail detayı dikkat çekti

Rusya-İran arasında 'casus' gerilimi! İsrail detayı dikkat çekti

Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı

Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı
 

POPÜLER HABERLER

Başakşehir´de AVM girişinde ilginç kaza kamerada

Başakşehir´de AVM girişinde ilginç kaza kamerada

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA