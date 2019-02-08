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AB üyesi ülkeler Kuzey Akım 2 projesinin birlik gözetimine tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemede anlaşma sağladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'da üretilen doğal gazı Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin birlik gözetimine tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemede anlaşma sağladı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması  planlanan Kuzey Akım 2 projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin AB gözetimine tabi tutulmasının  önünü açacak düzenleme konusunda AB üyesi ülkelerin anlaştıklarını belirten  Merkel, "Doğal gaz yönetmeliği konusunda Almanya ve Fransa'nın birlikte çalışması  sonucunda bir anlaşma sağlayabildik." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kuzey Akım 2 projesi, Berlin ve Paris arasında görüş ayrılığına neden  olmuştu. Fransa, doğal gaz projelerinin AB gözetimine tabi tutulmasının önünü  açacak düzenlemeye destek vereceğini açıklamıştı.
 
Projenin AB gözetimine tabi tutulmasının önünü açacak düzenlemede  görüş ayrılığı, Almanya'nın projede AB için başmüzakareci olarak kalması  koşuluyla gerçekleşti.
 
Brüksel'de AB üyesi ülkelerin büyükelçileri seviyesinde ele alınan  doğal gaz piyasasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa  Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor
 
Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi  üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre  olan hattın 10 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyor.
 
Ukrayna'da yaşanan kriz ve Kırım'ın ilhakı sonrasında, Avrupa'ya  gönderdiği doğal gazda Ukrayna’nın payını daha da düşürmek isteyen Rusya, 2015'te  Kuzey Akım 2 projesini açıklamış, Finlandiya, İsveç ve Almanya da 2017'de projeye  imza atmıştı.
 
Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi  Batılı şirketlerin de yer aldığı projeye, Ukrayna’nın yanı sıra ABD ve Polonya  karşı çıkıyor.   Öte yandan, Rusya’dan bugün yapılan açıklamada, Moskova’nın projenin  devam etmesini istediği belirtilerek, boru hattının doğal gazın Avrupa'ya  ulaştırılmasının en  güvenli yolu olduğu vurgulandı.

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