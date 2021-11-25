ABD 32 milyon varil ham petrol satacak

Reuters 25 Kasım 2021 Perşembe 09:05 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:05

ABD Enerji Bakanlığı, ABD'nin stratejik rezervlerinden (SPR) Aralık sonu ile 2022 Nisan arasında teslim edilmek üzere 32 milyon varil ham petrol satacağını açıkladı.

ABD, Salı günü Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve İngiltere ile koordine şekilde stratejik rezervlerinden piyasaya milyonlarca varil ham petrol süreceğini açıklamıştı.

ABD'nin petrol fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için gerçekleştirdiği bu hamle öncesinde, OPEC+ üreticileri ABD'nin daha fazla ham petrol çağrılarını reddetmişti.

Enerji Bakanlığı yaklaşık 10 milyon varil ham petrolün Teksas'taki Big Hill ve Bryan Mound'dan, yaklaşık 7 milyon varil ham petrolün Louisiana'daki West Hackleberry'den ve 5 milyon varil ham petrolün de Louisiana'daki Bayou Choctaw'dan piyasa sürüleceğini açıkladı.

SPR'deki çoğunluğu kükürtlü ham petrol olan petrolün satışının, ABD'de çıkarılan Mars tipi ham petrolün fiyatlarını düşürmesi ve Asya'daki alıcılara fayda sağlaması bekleniyor. Asya'da çoğunlukla yüksek kükürtlü petrol işleniyor.