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ABD: Anlaşma ile Çin'e ihracatımız iki katına yükselecek

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD-Çin ticaret anlaşmasının 'birinci aşamasının' ABD'nin Çin'e ihracatını iki yıl içinde yaklaşık iki katına çıkaracağını söyledi.

  • DHA
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CBS televizyonuna konuşan Lightizer,  üzerinde anlaşılan metnin çevirisi ve revizyonlarının tam olarak tamamlanmamış olmasına karşın, ticaret anlaşmasının "tamamıyla onaylandığını" söyledi. 
 
Lightizer ABD ve Çinli yetkililerin anlaşmayı hangi tarihte imzalayacağına henüz karar verilmediğini de belirtti.
 
ABD ve Çin arasında iki yıldan uzun süredir süren görüşmelerin ardından, Cuma günü açıklanan anlaşma ile Çin'in ABD'den tarım, sanayi ve enerji ürünleri alımlarını yaklaşık 200 milyar dolar düzeyine yükseltmesi karşılığında ABD'nin Çin kökenli ürünlere uyguladığı gümrük vergisi oranlarını düşüreceği açıklanmıştı.
 
Fox'a konuşan Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da, ABD ile Çin arasında varıldığı belirtilen "faz bir" ticaret anlaymasının ekonomik görünüm için kesinlikle  pozitif olduğunu vurguladı.

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