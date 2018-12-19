ABD Başkanı Trump'ın mesajı ardından dolar/TL sert düştü
ABD basınında yer alan ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği yönündeki iddiaların ardından ABD Başkanı Trump'ın Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamanın ardından dolar, lira karşısında yüzde 1'e varan değer kaybı yaşadı ve kur yeniden 5,30'un un altını gördü.
ABD basınında çıkan haberlerin ardından, ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Trump, "DEAŞ'ı yendik. Suriye'de bulunmamızın tek amacı buydu" ifadesini kullandı.
Bu açıklama ardından dolar, lira karşısında sert düştü. 5,2648'e kadar gerileyen dolar/TL, TSİ 17.58 itibarıyla yüzde 1,39'luk düşüşle 5,2667'den işlem görüyor.
Fed kararı
Haftanın ilk 2 işlem gününde 5.33 - 5.39 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Daha sonra hafif artışla 5.35'e yükselen kur akşam saatlerinde en düşük 5.21'i gördü. Dolar endeksi de düşüşünü hızlandırdı ve %0.5 düşüşle 96.072'ye indi.
Fed'in bu akşamki faiz kararı kurun hareketinde belirleyici olacak. Fed'in bu toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi, ancak gelecek seneye ilişkin faiz artışı tahminlerini düşürmesi bekleniyor.
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