ABD Başkanı Trump'ın mesajı ardından dolar/TL sert düştü

Bu açıklama ardından dolar, lira karşısında sert düştü. 5,2648'e kadar gerileyen dolar/TL, TSİ 17.58 itibarıyla yüzde 1,39'luk düşüşle 5,2667'den işlem görüyor.

Fed kararı

Haftanın ilk 2 işlem gününde 5.33 - 5.39 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Daha sonra hafif artışla 5.35'e yükselen kur akşam saatlerinde en düşük 5.21'i gördü. Dolar endeksi de düşüşünü hızlandırdı ve %0.5 düşüşle 96.072'ye indi.

Fed'in bu akşamki faiz kararı kurun hareketinde belirleyici olacak. Fed'in bu toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi, ancak gelecek seneye ilişkin faiz artışı tahminlerini düşürmesi bekleniyor.