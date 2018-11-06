ABD batık bir gemiyle 6 yıl önce kapanan bankayı da yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı ambargo listesine eklenen İran Ulusal Tanker Şirketi'ne bağlı Tanzanya bandıralı Sançi adlı batık gemi, listede Gardenia, Seahorse, Sepid isimleriyle de gösterildi.

İran'da 2009'da kurulan ve üç yıl sonra kapatılan "TAT" bankasının ismi de yaptırım listesinde yer aldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, batık Sançi gemisi ile 6 yıl önce kapanan bir bankaya yaptırım uygulanmasını "Washington'un çaresizliğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Zarif, ABD'nin yaptırım listesini genişletmek için sıradan vatandaşları da ambargolar kapsamına aldığını ifade etti.

İran'dan Güney Kore'ye petrol taşıyan Sançi adlı petrol tankeri, 6 Ocak'ta Çin kara sularında Hong Kong bandıralı CF Crystal adlı yük gemisiyle çarpışmış ve gemideki 30 İranlı hayatını kaybetmişti.

ABD dün itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankası ile 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.