İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1551
  • EURO
    50,3141
  • ALTIN
    6378.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ABD bütçesi aralık ayında 145 milyar dolar açık verdi
Ekonomi

ABD bütçesi aralık ayında 145 milyar dolar açık verdi

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, geçen yıl aralık ayında yıllık yüzde 67 artışla 145 milyar dolara çıktı.

AA13 Ocak 2026 Salı 22:48 - Güncelleme:
ABD bütçesi aralık ayında 145 milyar dolar açık verdi
ABONE OL

ABD Hazine Bakanlığı, 2025'in aralık ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının üçüncü ayı olan aralıkta federal hükümetin bütçe açığı 145 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, bir önceki yılın aynı döneminde 87 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Böylece bütçe açığı geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 arttı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 140,7 milyar dolarlık açık verilmesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 7 artarak 484 milyar dolara çıkarken, harcamaları yıllık yüzde 16 artışla 629 milyar dolara yükseldi.

Ülkede 2026 mali yılının ilk üç ayında toplam bütçe açığı ise önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azalarak 602 milyar dolara indi.

Söz konusu açık, bir önceki yılın aynı döneminde 711 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın üçüncü ayı itibarıyla gelirler, yıllık yüzde 13 artarak 1,2 trilyon dolara yükselirken, harcamalar yüzde 2 artışla 1,8 trilyon dolara çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.