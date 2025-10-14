İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8343
  • EURO
    48,3816
  • ALTIN
    5564.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ABD-Çin arasında büyük kavga! Ticaret savaşı denizlere sıçradı
Ekonomi

ABD-Çin arasında büyük kavga! Ticaret savaşı denizlere sıçradı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, şimdi de deniz taşımacılığı sektörünü etkisi altına aldı.

AA14 Ekim 2025 Salı 11:03 - Güncelleme:
ABD-Çin arasında büyük kavga! Ticaret savaşı denizlere sıçradı
ABONE OL

Dünyanın en büyük iki ekonomisi konumundaki ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı deniz taşımacılığına da sıçradı.

ABD ve Çin, bugünden itibaren oyuncaklardan ham petrole kadar her şeyi taşıyan kargo gemilerine liman ücreti uygulamaya başladı. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaret savaşını deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

Çin devlet televizyonu CCTV'de yayımlanan düzenlemeye göre, Pekin, ABD'ye ait, ABD tarafından işletilen, ABD yapımı veya ABD bayraklı gemilere özel liman ücretleri uygulayacak.

Pekin hükümeti, ülkede inşa edilen ve tamir için gelen gemilerin ise vergilerden muaf tutulacağını duyurdu.

ABD yönetimi, bu yılın başlarında Çin'e ait, Çin yapımı veya Çin bayraklı kargo gemilerine liman ücretleri uygulayacağını duyurmuştu. Çin'in kararının ardından Washington da kendi liman ücretlerini yürürlüğe koyma kararı aldı. ABD yönetimi, söz konusu kararla, Çin'in küresel denizcilik sektöründeki hakimiyetini azaltmayı ve ülkede gemi yapımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Geçen hafta Çin, kendi liman ücretlerini açıklayarak buna karşılık vermişti.

  • ticaret savaşı

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.