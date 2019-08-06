ABD Çin'i 'döviz manipülatörü' ilan etti
ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i 'döviz manipülatörü' olarak ilan ettiğini açıkladı.
- AA
ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı.
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