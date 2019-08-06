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ABD Çin'i 'döviz manipülatörü' ilan etti

ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i 'döviz manipülatörü' olarak ilan ettiğini açıkladı.

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ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı.

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