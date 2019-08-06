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ABD Çin'in bedelini ödüyor: 2016'dan bu yana en düşük seviyede

ABD borsaları ticaret gerilimiyle küresel piyasalardaki düşüşe paralel olarak geriliyor. Dow Jones açılışta %2, Nasdaq % 2.5'ten fazla düştü

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Çin ile ABD ticaret savaşlarının derinleşmesi Borsalarda sert düşüşe neden oluyor.
 
Dow Jones Sanayi Endeksi açılışta % 2.1 düşerken S&P 500 Endeksi % 2.1, Nasdaq Endeksi ise %2.6 düştü. S&P Endeksi böylece 13 Mayıs'tan beri en büyük günlük düşüşü kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. 
 
Çin para birimi yuanın dolar karşısında değer kaybetmesiyle bugün küresel finans piyasalarda sert satışlar yaşandı. Bugün Avrupa borsalarında da kayıplar %2'ye ulaştı. Stoxx 600 endeksi de %2'nin üzerinde düştü. Japonya'da Topix endeksi % 2'ye yakın düşerken Çin'in Şanghay borsası da %1.6 düştü.
 
(Bloomberg)

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