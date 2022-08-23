ABD devi Apple arayışta! iPhone 14 ile ilgili yeni iddia

ABD'li teknoloji devi Apple iPhone 14 modelini Çin'in yanı sıra Hindistan'da da üretmeyi, iki ülkede üretimin başlangıcı arasındaki farkı alışılageldik altı ila dokuz aydan iki aya indirmeyi planlıyor.

ABD DEVİ APPLE ARAYIŞTA

iPhone üretiminin çoğunu Çin'de yapan Apple, Beijing ile Washington arasındaki gerilim ve ülke genelindeki tecrit uygulamalarının üretimi aksatmasının ardından Çin'e alternatif arıyordu.

Bloomberg News'te yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Apple Hindistan'daki üretimi artırmak için bazı tedarikçilerle çalışmalar yürütüyor. Yeni model, Eylül'de tanıtılmasının yaklaşık iki ay ardından, yani Ekim sonu veya Kasım'da Hindistan'da üretim bandından inebilir.

Haber'de Apple'ın Tayvan merkezli tedarikçisi Foxconn'un Çin'den Hindistan'a parça sevkiyatı hakkında araştırma yürüttüğü belirtildi.

Apple Reuters'ın sorularına cevap vermedi.

Apple, iPhone üretimini Çin'den dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan da dahil olmak üzere diğer ülkelere kaydırıyor ve iPad tabletlerinin de montajını Hindistan'da yapmayı planlıyor.