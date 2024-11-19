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Ekonomi

ABD devinden TL tahmini! Tarih verdi

Türkiye'de ekonomi yönetiminin sıkı bir makro politika duruşu uygulayarak, makro dengesizliklerin azaltıldığını ve dış tamponların güçlendirildiğini ifade eden ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, TL'nin reel olarak 2025 ilk çeyrekte değer kazanacağını öngördü.

19 Kasım 2024 Salı 08:10 - Güncelleme:
ABD devinden TL tahmini! Tarih verdi
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ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'de ekonomi yönetiminin sıkı bir makro politika duruşu uygulayarak, makro dengesizliklerin azaltıldığını ve dış tamponların güçlendirildiğini belirtti. Bankacılık devi 2025'te Türkiye'de ılımlı büyüme beklerken, enflasyonun da yüzde 20'nin ortalarına gerileyeceğini belirtti.

Morgan Stanley çarpıcı Türkiye analizinde şu ifadeleri kullandı: Mayıs 2023'ten bu yana yapılan politika değişikliği, parasal ve finansal koşullarda önemli bir sıkılaşma ve mali duruşta normalleşme getirdi. Bu da makro dengesizlikleri azaltarak, yurtiçi ve yurtdışında güveni artırdı. Mevduat dolarizasyonu önemli ölçüde azaldı ve yabancı girişler arttı. Merkez Bankası'nın bilançosunda koşullu bir yükümlülük olan döviz korumalı mevduatlar, geçen ağustos ayındaki yaklaşık 140 milyar ABD doları zirvesinden, 38 milyar ABD dolarına düştü. Bu arada, Türk Lirası mevduatlarının toplamdaki payı yıl başından bu yana 13,6 puan artarak yüzde 56'ya ulaştı. Net portföy girişleri, geçen yılki 2 milyar dolara kıyasla yıl başından bu yana 17 milyar dolara ulaştı."

Morgan Stanley raporunda artan dışsal dayanıklılığın bir kanıtı olarak, üç büyük derecelendirme kuruluşunun da bu yıl Türkiye'nin kredi notları için iki kademe not artışı sağladığı vurgulandı.

TL DEĞER KAZANACAK

Enflasyonda bir dönüm noktasına gelindiği belirtilen raporda çekirdek enflasyonun iyi yanıt verdiğini ancak hizmet enflasyonunun sabit kaldığı belirtildi. Morgan Stanley TL'nin reel olarak 2025 ilk çeyrekte değer kazanacağını da öngördü.

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