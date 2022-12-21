ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Friedman: Türkiye ciddi olarak ilgileniyor

Türkiye'nin ABD'den küçük modüler nükleer reaktör satın almak için görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD medyası, Türkiye hükümeti ve özel şirketlerin küçük modüler nükleer reaktörlerin satın alınması için ABD ile görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Nükleer Enerji Danışmanı Justin Friedman, ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kömüre dayalı elektrik üretiminin yerini alacak bir yöntem olan nükleer enerjiyle ciddi olarak ilgilendiğini söyledi. Türkiye'nin 2050 yılına kadar nükleerden sağlanacak 20 gigawattlık elektrik üretim kapasitesi hedefini hatırlatan Friedman, bu hedefi karşılamak üzere en fazla 35 küçük modüler reaktör alımı için alan olduğunu söyledi. Friedman, "Şimdi esas soru, işletmeler arasındaki işbirliğinin önünü açmak için hükümetler arası birlikte nasıl çalışmamız gerektiğidir" dedi.

Haberde bu ölçekteki bir alımın milyarlarca dolarlık yatırım gerektirdiği ifade edildi.