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Ekonomi

ABD ekonomisi yüzde 0,3 daraldı

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme beklentilerinin aksine yüzde 0,3 daraldı.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
ABD ekonomisi yüzde 0,3 daraldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,3 azaldı. Bu dönemde ABD ekonomisinin yüzde 0,2 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülme kaydetti.

ABD'de ekonomi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4, geçen yıl genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalatın artması ve kamu harcamalarının azalması etkili oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 3,6 artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,4 artmıştı.

Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 3,5 yükseldi.

Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 3,1 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,6 artmıştı.

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