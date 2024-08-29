İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2024 Perşembe / 24 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0806
  • EURO
    37,7466
  • ALTIN
    2757.69
  • BIST100
    9844.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

ABD ekonomisi yüzde 3 büyüdü

ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 15:43 - Güncelleme:
ABD ekonomisi yüzde 3 büyüdü
ABONE OL

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı.

Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Vergi rekortmenleri listesinde 7 enerji şirketi yer aldı

Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4 büyüme performansı göstermişti.

ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, özel envanter yatırımları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.

İkinci çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda, tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonun, konut dışı sabit yatırım, ihracat, özel envanter yatırımı, federal hükümet harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamaları ve konut sabit yatırımlarında aşağı yönlü revizyonlarla dengelenmesi belirleyici oldu.

KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Beklentilerin altında artan verinin bu dönemde 2,6 yükselmesi bekleniyordu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e revize edildi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7 artış kaydetmişti.

Güven artıyor! IMF'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Alman şirketleri siber saldırı tehdidi altında! Son bir yılda 267 milyar avroluk zarar
  • ABD ekonomisi
  • büyüme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.