ABD Hazine Bakanı Yellen açıkladı: Enflasyonun ana itici gücü Kovid-19

AA 3 Aralık 2021 Cuma 15:33 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 15:33

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını cevapladı.

Ücretlerin önemli ölçüde arttığına işaret eden Powell, ancak daha yüksek enflasyona neden olacak bir oranda yükseldiğinin görülmediğini, yakından takip ettiklerini aktardı.

Powell, enflasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olduğunu yineleyerek, ekonomide daha geniş bir alana yayıldığını söyledi.

Fed Başkanı Powell, "Kalıcı yüksek enflasyon riskinin açıkça arttığını düşünüyorum ve bence politikamız buna uyum sağladı ve sağlamaya devam edecek." dedi.

Enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini belirten Powell, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini yineledi.

"ENFLASYONUN KALICI HALE GELMEMESİ İÇİN ARAÇLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Mali teşvik ve ekonominin hızlı toparlanmasının bir sonucu olarak talebin ve ekonominin çok güçlü olduğunu anlatan Powell, fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerinin dengelenmesi gerektiğini kaydetti. Powell, "Yaşadığımız bu yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için araçlarımızı kullanacağız." dedi.

Jerome Powell, yüksek enflasyonun Avrupa ülkeleri ile Kanada'da da görüldüğüne işaret ederek, enflasyonist baskıların çoğunlukla ekonominin yeniden normalleşmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Kovid-19 salgının arz yönlü sınırlamalar uygulamaya devam ettiğine dikkati çeken Powell, "Her yerde yüksek enflasyon görüyorsunuz. Burada gördüğümüz özelliklerin birçoğunu başka yerlerde görüyorsunuz ancak farklı ülkeler bunu farklı derecelerde hissediyor." diye konuştu.

Powell, gelecek yılın ikinci yarısında enflasyonun önemli ölçüde düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Enflasyonun beklenenden daha kalıcı ve yüksek olduğunu belirten Powell, olası enflasyon sonuçlarını ele almak için politika araçlarının kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Powell, varlık alımlarının azaltılmasının ise piyasaları sarsan bir olay olmaması gerektiğini dile getirerek, varlık alımlarının azaltılmasının hızlandırılmasının Fed'in bir sonraki toplantısında tartışılmasının uygun olacağını yineledi.

ENFLASYONUN ANA İTİCİ GÜCÜ KOVİD-19

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise ABD Başkanı Joe Biden'ın mart ayında hayata geçirdiği 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin güçlü talebe katkıda bulunduğunu ancak mevcut yüksek enflasyon oranındaki etkisinin sınırlı olduğunu belirtti.

Enflasyonun ana itici gücünün Kovid-19 salgını olduğunu vurgulayan Yellen, salgının etkilerinin talebi hizmetlerden kitlesel olarak mallara yönlendirdiğini, tedarik zinciri sorunlarına ve iş gücü arzı üzerinde kalıcı etkiye neden olduğunu anlattı.