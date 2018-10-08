ABD Hazine Bakanlığı: Yuanın değer kaybından endişeliyiz
ABD Hazine Bakanlığı`ndan bir yetkili, Çin yuanının değer kaybından endişeli olduklarını söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan kıdemli bir yetkili, Çin yuanının değer kaybından endişeli olduklarını söyledi.
Hazine yetkilisi, basın toplantısı sırasında yöneltilen sorulara verdiği yanıtta, ABD'nin Çin yuanında son dönemde görülen değer kaybından endişeli olduğunu ve gelişmeleri izlediklerini kaydetti.
Yetkili, "Çin'in piyasa odaklı politikalardan uzaklaşması konusunda endişeliyiz" dedi.
Bu yılın başında 6,2888 seviyelerinde bulunan dolar/yuan bugün günlük bazda yüzde 0,81 artışla 6,9246 seviyesinde bulunuyor.
(uzmanpara)
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