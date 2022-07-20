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Ekonomi

ABD için tehlike çanları çalıyor! 37 yıl sonra bir ilk yaşandı

ABD'nin enerji kurumu EIA, 1985'ten bu yana ilk kez petrol stokunun stratejik seviyeye düştüğünü bildirdi. Petrol üretiminin 446 bin varil azaldığı belirtilen açıklamada 15 Temmuz verileri dikkate alındı.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
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ABD'nin enerji enformasyon kurumu EIA, ülkenin stratejik rezervlerindeki ham petrol stokunun geçtiğimiz hafta Temmuz 1985'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indiğini açıkladı.

ABD'nin ham petrol stokları 15 Temmuz ile biten haftada 446,000 varil azalarak 426.6 milyon varil seviyesine gerilerken, Reuters anketine katılan analistler stokların 1.4 milyon varil artacağını tahmin ediyorlardı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Dünya piyasalarındaki petrol dalgalanmalarına neden olan Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa ve birçok ülkede enerji krizine neden olmuştu.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Rusya'nın karşı yaptırımları doğal gaz ve petrol tedarikinde aksamalara ve fiyat dalgalanmasına neden olmuştu.

Özelikle Avrupa'nın kış döneminde doğal gaz stoklarına sıkıntı yaşaması ülkeleri alternatif arayışlara yönlendirmişti.

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