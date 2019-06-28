“ABD ile Çin arasındaki 'zor ticari ilişkiler' küresel ekonomiyi yavaşlatıyor”
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin “zor” olduğunu belirterek, “Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor.” dedi.
- AA
Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde basın toplantısı düzenledi.
AB’nin Çin ve ABD ile Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) ilişkin reform konusunda yakından çalıştığını anlatan Juncker, küresel ticarette denge kurmaya çalıştıklarını kaydetti.
Juncker, Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin “zor” olduğunu vurgulayarak, “Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor. Hem ABD ve hem de Çinli yetkililerle yaptığım görüşmelerde bu tartışmalı meselenin oluşturduğu zararlı etkiye dikkatlerini çekiyordum.” ifadesini kullandı.
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