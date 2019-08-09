Türkiye, ABD ile yaşadığı siyasi krizlere rağmen yılın ilk 6 ayında bu ülkeye yaptığı ihracatı artırırken, ithalatı da azalttı. TÜİK verilerine göre, Türkiye, 2019’un ocak-haziran döneminde ABD’ye yaptığı ihracatı geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 2 artırarak 3.9 milyar dolara çıkardı. Geçen yılın ilk 6 ayında 6.3 milyar dolar olan Türkiye’nin ABD’den yaptığı ithalat ise 2019’un aynı döneminde yüzde 15 gerileme ile 5.3 milyar dolara indi. 2018’in ilk yarısında yüzde 61 seviyesinde olan Türkiye açısından ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 74’e yükseldi. Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin sektörel bazda incelendiğinde, makine ve mekanik cihazlar, otomotiv, tekstil ürünleri, savunma ve havacılık ürün gruplarının öne çıktığını aktararak, “İhracatımıza bakınca otomotiv endüstrisi, savunma ve havacılık sanayisi, kimyevi maddeler, hazır giyim ve konfeksiyon ön planda. Geçen yılın ilk yarısına kıyasla cam seramik, toprak ürünleri, savunma sanayi, mücevher ve makine aksamlarında önemli bir atılım oldu. Bu ürün gruplarında yüzde 20-50 arasında artışlar gözlendi.” diye konuştu.

‘ÇIKAR YOL BULACAĞIZ’

Yalçındağ, S-400 teslimatından sonra ertelenen olası yaptırımlara ilişkin, “ABD Kongresi’nin, Türkiye’ye yaptırımların uygulanması doğrultusunda bir tasarrufu ve tazyiki var. Bu noktada Başkan Trump ile görüşleri ayrılıyor. Önümüzdeki süreci iyi değerlendirmemiz lazım. Kuvvetler ayrılığını, keskin bir şekilde benimsemiş ABD’de, kendimizi doğru konumlandırabilirsek ve doğru lobi faaliyetleri yürütürsek Kongre’nin görüşlerini lehimize çevirebiliriz. Haklı tezlerimizi onlara kabul ettirmememiz için hiçbir sebep yok” değerlendirmesinde bulundu. Yalçındağ, zaman zaman ABD ile anlaşmazlıkların yaşanıyor olmasına karşın ABD’nin, Türkiye’nin 65 yıldan fazla süredir NATO müttefiki olduğunu hatırlatarak, “En nihayetinde mutlaka yaşanan anlaşmazlıklarımıza bir çıkar yol bulacağız” dedi.

İki ülkenin ticaret hedefi 100 milyar $ İki ülke arasında mevcut ticaret hacminin hizmet sektörü de dahil edildiğinde 27 milyar dolar olduğunu bildiren Yalçındağ, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump, G20 Zirvesi’nde, ticaret hacmi hedefimizi 100 milyar dolara çıkardılar. Bu zor bir hedef fakat ulaşılmaz değil. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi olarak bu hedefi bir görev kabul ettik. Tüm iş dünyasının bu konuda birleşmesini ve bir aksiyon almasını sağladık. Tüm iş dünyası STK kuruluşlarıyla birlikte bir çalışma grubu oluşturdu. Ciddi bir çaba ve çalışma içerisindeyiz. Türkiye pazarı, geçen senelerde daha çok ABD ve Orta Doğu pazarına yoğunlaşmış durumdaydı. Bunda ABD’deki ürünlerin ve üretim standartlarının farklılık göstermesi en büyük etken. Ancak ABD pazarını hedefleyip ihracatını katlayan birçok Türk şirketi var. Çin’e uygulanacak ek gümrük vergileri de Türk şirketlerinin işini kolaylaştıracaktır. Özellikle otomotiv, tekstil ve hazır giyim alanlarında Çin’in gümrük vergileriyle rekabet gücünü kaybetmesi şirketlerimize alan açıyor.”

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