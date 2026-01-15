ABD ile Türkiye arasında kritik temas! Yeni işbirliği fırsatları ele alındı

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Barrack ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumunu, kaydedilen gelişmeleri, önümüzdeki aylara ilişkin plan ve beklentilerimizi değerlendirdik. Sayın Büyükelçi ile ticaret ve ekonomik işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, yeni işbirliği alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesi konusunda hemfikir kaldık."