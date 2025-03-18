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Ekonomi

ABD, İsrail ve Yunanistan'da Türkiye rahatsızlığı: Ulusal felaketimiz olur

Türkiye'nin Avrupa savunmasına dahil edilmesinin Yunanistan için ulusal bir felaket olacağını yazan Yunan basını, 'Türkiye'nin Avrupa savunma sanayiine entegrasyonu, Avrupa'ya yapılan Amerikan silah ihracatının çok daha az olacağı anlamına gelecektir' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi18 Mart 2025 Salı 15:11 - Güncelleme:
ABD, İsrail ve Yunanistan'da Türkiye rahatsızlığı: Ulusal felaketimiz olur
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AB'nin bir yandan ABD Başkanı Trump'la artan tansiyonu dindirmeye, diğer yandan savunma alanındaki eksiklerini kapatmaya çalıştığı dönemde güçlü savunma sanayisi ve NATO'daki stratejik konumuyla ilgi toplayan Türkiye ile savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini derinleştirme çabası Yunanistan tarafından büyük endişeyle takip ediliyor.

Yunan basınında yer alan analizde Türkiye ile AB arasında son dönemde yaşanan temaslar ele alındı.

"Türkiye bölgesel büyük bir güç olabilir" ifadelerini kullanan Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyanni'ye tepki gösterilen makalede, "Sorun sadece Türkiye için varoluşsal olanın ne olduğunu açıklamak değil, öncelikle bir devlet ve dolayısıyla bir millet olarak bizim için varoluşsal olanın ne olduğunu açıklamaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yunan savunma sanayiinin zayıflığına vurgu yapılan analizde, "Türkiye'nin Avrupa savunmasına dahil edilmesi Yunanistan için ulusal bir felaket olur" denildi.

Türkiye'nin AB'nin yeni güvenlik oluşumuna entegre olmasını İsrail ve ABD'nin istemeyeceği dile getirilirken, Türkiye'nin Avrupa savunma sanayiine dahil olmasının Avrupa'ya yapılan Amerikan silah ihracatının çok daha az olacağı anlamına geleceği kaydedildi.

Analizin devamında şu ifadeler yer aldı;

Yunanistan, bütün bu kargaşanın içinde bir yerde kendi dengesini bulmak zorunda kalacak. Asıl soru, Yunanistan'ın bu karmaşa içinde ne kadar manevra alanına sahip olduğu ve her şeyden önce Türkiye'nin Avrupa savunmasına girmesini önlemek için hemen ne yapabileceğidir.

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