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ABD, Venezuela'nın petrol gelirlerini Guaido’ya gitmesini sağlamak için harekete geçti

ABD Başkanı Trump, Venezuela'nın petrol gelirini Venezuela Lideri Maduro yerine kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido’ya gitmesini sağlamak için harekete geçti.

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Washington’un bu girişimle geleneksel diplomatik önlemlerin ötesine geçmeye istekli olduğu ve şimdiye kadar görülmemiş bir ekonomik çöküşle mücadele eden Maduro hükümetinin gelirlerini düşürmeye çalıştığı belirtildi.
 
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün odaklandığımız şey, meşru olmayan Maduro rejiminin gelir kaynaklarıyla bağlantısını kesmektir" dedi.
 
John Bolton, bu işlemin çok komplike olduğunu, yetkililerin bunun nasıl uygulanacağı konusunda çalışma yaptığını söyledi. Venezuela’nın Bilgi Bakanlığı, yorum talebine cevap vermedi.
 
Kendisini Venezuela’nın geçici başkanı ilen eden Guaido, Univision televizyonu için yaptığı röportajda bunun Maduro için “sonun başlangıcı” olduğuna inandığını, insani yardımın sağlanması ve baskının arttırılması için yeni ekonomik tedbirlerin uygulanması için çalıştığını söyledi.
 
Guaido, "Bizim mücadelemiz serbest seçimleri güvence altına almak. Mümkün olan en kısa sürede bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ama biz bir diktatörlükte yaşıyoruz" dedi.
 
Washington’un Guaido’ya destek vermesi, 2013’den beri Maduro yönetimindeki Venezuela’nın ABD’yle ilişkilerinin kopmasına yol açtı.
  
Maduro Washington'daki elçiliğini kapattı
 
Maduro, bugün Washington’daki elçiliğini ve ABD’deki konsolosluklarını kapattığını söyledi.
 
Silahlı kuvvetler tarafından desteklenmeyen Guaido’nun, ülkenin günlük yönetimine hiçbir etkisinin olmadığı kaydedildi.
 
Kendini başkan ilan eden 35 yaşındaki endüstri mühendisi Guaido, Perşembe günü dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarıyla telefonla konuştuğunu söyledi.
 
Univision röportajında Guaido, Maduro’ya desteğini çekecek olan askeri ve sivil yetkililere af getireceğini, bu teklifini bakanları ve hatta Maduro’yu bile kapsayacağını söyledi.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı bazı hükümet çalışanlarının Venezuela'dan ayrılmalarını emretti ve ABD vatandaşlarının ülkeyi terk etmeyi düşünmeleri gerektiğini söyledi.
  
Avrupa Birliği Guaido'yu tanımaktan vazgeçti
 
Maduro’nun hükümetine yaptırımlar uygulayan Avrupa Birliği, Venezuelalıların “kitlesel olarak demokrasi ve kendi kaderlerini özgürce belirleme imkanı” çağrısında bulunduğunu, ancak Guaido’yu tanımaktan vazgeçtiğini belirtti.

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

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