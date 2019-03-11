18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4351
  • 6,1166
  • 226.588
  • 101.662
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD Merkez Bankası Powell: Fed faiz politikasını değiştirmek için 'acele' etmiyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in, 'politika faizimizi bir an önce değiştirelim gibi bir acele içinde olmadığını' vurguladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CBS televizyonunun "60 Minutes" programında konuşan Powell, Fed'in karar süreçlerinde, yalnızca ABD'nin büyüme verilerini değil, Avrupa Birliği ve Çin gibi "yabancı ekonomilerdeki" büyümeyi de yakından izlediğinin altını çizdi.
 
Powell ayrıca, Fed'in, yaşanan büyük  durgunluktan çıkılması için sarf ettiği çabaların ardından yeniden  operasyonlarında normalleşme noktasında olduğuna dikkat çekti.
 
Powell, yetkililerin Merkez Bankası'nın bilançosunu düşürmeye yönelik bir plan üzerinde  çalıştıklarını, bu plana ait ayrıntıların da yakın zamanda duyurulacağını söyledi. Fed, 4.5 trilyon dolara ulaşan bilançosunu küçültmeye yönelik  hareketlerde bulunuyor ve bu da küresel piyasalardaki yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

'Tarihin en ciddi spekülatif saldırısı başarıyla atlatıldı'

'Tarihin en ciddi spekülatif saldırısı başarıyla atlatıldı'

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

2018 büyüme rakamları açıklandı

2018 büyüme rakamları açıklandı

Tehlikeli anlar yaşandı! Yük tankeri, fırkateyn ile çarpıştı

Tehlikeli anlar yaşandı! Yük tankeri, fırkateyn ile çarpıştı

Terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi

Terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi

Çin ABD'yi zor durumda bıraktı

Çin ABD'yi zor durumda bıraktı

Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Kanter'le ilgili çarpıcı açıklama

Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Kanter'le ilgili çarpıcı açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

Başkan Erdoğan, İskenderun’da Kuran-ı Kerim tilavet etti

Tarihin en büyük medeniyetlerinden biri Aztekler nasıl yok oldu?

Tarihin en büyük medeniyetlerinden biri Aztekler nasıl yok oldu?

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA