ABD Merkez Bankası Powell: Fed faiz politikasını değiştirmek için 'acele' etmiyor

CBS televizyonunun "60 Minutes" programında konuşan Powell, Fed'in karar süreçlerinde, yalnızca ABD'nin büyüme verilerini değil, Avrupa Birliği ve Çin gibi "yabancı ekonomilerdeki" büyümeyi de yakından izlediğinin altını çizdi.

Powell ayrıca, Fed'in, yaşanan büyük durgunluktan çıkılması için sarf ettiği çabaların ardından yeniden operasyonlarında normalleşme noktasında olduğuna dikkat çekti.

Powell, yetkililerin Merkez Bankası'nın bilançosunu düşürmeye yönelik bir plan üzerinde çalıştıklarını, bu plana ait ayrıntıların da yakın zamanda duyurulacağını söyledi. Fed, 4.5 trilyon dolara ulaşan bilançosunu küçültmeye yönelik hareketlerde bulunuyor ve bu da küresel piyasalardaki yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.