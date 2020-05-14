İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9659
  • EURO
    7,525
  • ALTIN
    384.051
  • BIST100
    98907.5
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ABD Hazine Bakanı Mnuchin yol haritasını açıkladı: Ekonomiyi yavaşça açacağız
Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Mnuchin yol haritasını açıkladı: Ekonomiyi yavaşça açacağız

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkesinin ekonomiye daha çok para harcama konusunda acele içinde olmadığını, buna karşılık yeni ekonomik desteklerin de yolda olduğunu söyledi.

DHA14 Mayıs 2020 Perşembe 14:55 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:07
ABONE OL

Fox News ile yaptığı söyleşide, ABD ekonomisinin yavaş yavaş yeniden açılacağını, ancak yeniden açmak için çok uzun süre beklemenin ciddi ekonomik hasar riski taşıdığı konusunda uyardı ve ekledi:

"Ekonomiyi yavaşça açacağız. Ancak aynı zamanda çok uzun süre beklemek riskli. ABD ekonomisini ve bunun yarattığı sağlık etkisini yok etme riski var."

ABD Başkanı Donald Trump da Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin ile Ocak ayında imzaladığı ticaret anlaşmasını yeniden müzakere etmeye niyeti olmadığını vurguladı.

Fırtına, gürültüsü, düşen yıldırımlar... Koca dağ alev alev yandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.