ABD piyasaları açılış öncesinde yükselişe devam etti
ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Salı günü Fed Başkanı Jerome Powell´ın 'büyümeyi desteklemek için hazırız' açıklamasının ardından başladığı yükselişe devam etti.
- DHA
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncei son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 2.06,
- Nasdaq yüzde 2.65 ve
- S&P yüzde 2.14 yükseldi.
Dolar karşısında, euro yüzde 0.28 artışla 1.1282 düzeyine, sterlin yüzde 0.11 artışla 1.2713 düzeyine yükseldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.