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ABD piyasaları, Fed içindeki faiz çatlağı sebebiyle sarsıldı

ABD Merkez Bankası New York Şubesi Başkanı John Williams, bankanın gelecek yıl kademeli faiz artırımlarını sürdürmesini beklediğini açıkladı.

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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı John Williams, bankanın gelecek yıl kademeli faiz artırımlarını sürdürmesini beklediğini açıkladı.

Williams, New York Fed ekonomistleri için düzenlenen panelde, ülke ekonomisine ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna ve finansal şartların hala büyümeyi destekleyici olduğuna işaret eden Williams, "Güçlü büyüme, iş gücü piyasası ve hedefe yakın enflasyon görünümünü ve bu görünümü çevreleyen çeşitli riskleri göz önüne aldığımda, kademeli faiz artırımlarının sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve ikili hedeflerimizi desteklemek için en iyi seçenek olduğunu öngörmeye devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Williams, buna karşın Fed'in risklere karşı verilere bağımlı para politikasını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

"ABD ekonomisi gelecek yıl yüzde 2,5 civarında büyür"

Fed'in para politikasını belirlemekte kilit rol oynayan New York Fed Başkanı Williams, ABD ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,5 civarında büyümesini beklediğini aktardı.

Williams, süregelen güçlü ekonomik büyümenin gelecek yıl kademeli faiz artırımlarını destekleyeceğini ve Fed yetkililerinin para politikasının ne zaman değişeceğine henüz karar vermediğini sözlerine ekledi.

Piyasalar dalgalanıyor

Williams'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamalarla çelişen yorumları, piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı.

Powell’ın geçen hafta "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında bulunduğuna" yönelik açıklamaları, Fed'in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği şeklinde değerlendirilirken, piyasalarda oluşturduğu iyimserlik özellikle hisse senedi fiyatlarında sert yükselişe neden olmuştu.

Bu açıklamaların ardından geçen haftanın son ve bu haftanın ilk işlem günlerini yüzde 1'in üzerinde kazançlarla tamamlayan ABD borsaları, Williams'ın konuşmasının ardından ciddi düşüş yaşarken, Dow Jones'un kaybı 600 puanı aştı.

Öte yandan, dolar rakipleri karşısında değerlenirken, avro/dolar paritesi 1,1375'ten 1,1340'a geriledi. Güne 5,2430 civarında başlayan dolar/TL ise uluslararası piyasalarda 5,38-5,40 dar bandında işlem görüyor.

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