ABD piyasaları ticaret endişelerine rağmen yükseldi
ABD hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin, ABD´nin Çinli teknoloji firması Huawei´i kara listeye alması ile tırmanmasına rağmen, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
- DHA
ABD piyasaları ticaret endişelerine rağmen yükseldi
Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Mayıs (DHA) -
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.45,
- Nasdaq yüzde 0.54 ve
- S&P yüzde 0.45 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.05 artışla 1.1187 düzeyine ulaştı.
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