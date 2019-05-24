ABD piyasaları ticaret endişelerine rağmen yükseldi ABD hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin, ABD´nin Çinli teknoloji firması Huawei´i kara listeye alması ile tırmanmasına rağmen, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.