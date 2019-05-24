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ABD piyasaları ticaret endişelerine rağmen yükseldi

ABD hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin, ABD´nin Çinli teknoloji firması Huawei´i kara listeye alması ile tırmanmasına rağmen, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

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ABD piyasaları ticaret endişelerine rağmen yükseldi
 
Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Mayıs (DHA) - 
 
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
 
- Dow Jones yüzde 0.45,
 
- Nasdaq yüzde 0.54 ve
 
- S&P yüzde 0.45 yükseldi.
 
Euro, dolar karşısında yüzde 0.05 artışla 1.1187 düzeyine ulaştı.

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